Uczucie między Dorotą i Waldemarem cały czas rozkwita. Początkowo nikt nie spodziewał się, że w finale ogłoszą swój związek, a teraz już niemal od pół roku tworzą udaną relację i mówią wprost o kolejnym ważnym kroku w ich wspólnym życiu, jakim ma być przeprowadzka Doroty na wieś. Uczestniczka będzie musiała opuścić Szczecin, aby razem z synem przenieść się do Waldemara. Dorota właśnie pochwaliła się dwoma wyjątkowymi kadrami i nikt nie będzie się dziwił, że Waldemar będzie naprawdę rozpieszczany... Sami zobaczcie!

Dorota z "Rolnik szuka żony" tak rozpieszcza bliskich

Związek Doroty i Waldemara w 10. edycji "Rolnik szuka żony" był pełen nieoczekiwanych zwrotów akcji. Po tym, jak uczestniczka sama podjęła decyzję o opuszczeniu gospodarstwa Waldemara, nikt nie spodziewał się, że znów zobaczy ich razem. To było jedno z najbardziej emocjonalnych pożegnań w historii programu, a łez wtedy nie kryła nie tylko Dorota, ale nawet Waldemar i Ewa. Ostatecznie szybko okazało się, że relacja Ewy i Waldemara zakończyła się, a rolnik razem z Dorotą dali sobie drugą szansę i w finale pojawili się razem, już jako para. Aktualnie widują się, co dwa tygodnie ze względu na dzielącą ich dużą odległość — to ponad 300 kilometrów.

Teraz Dorota z "Rolnika" opublikowała w mediach społecznościowych nowy kadr, na którym prezentuje się naprawdę doskonale, ale to nie to zdjęcie zwraca uwagę...

W relacji na Instastory uczestniczka randkowego hitu Telewizji Polskiej pochwaliła się kadrem wprost ze swojej kuchni, gdzie przygotowuje prawdziwe przysmaki. W ten sposób Dorota z "Rolnik szuka żony" rozpieszcza swoich bliskich? Trudno powiedzieć, czy razem z Dorotą jest Waldemar, bo oboje nie ukrywali, że aktualnie przeznaczają dla siebie weekendy.

Para podjęła już pierwszą ważną decyzję i planują przeprowadzkę Doroty do Waldemara. Ten dzień ma nastąpić w czerwcu po zakończeniu roku szkolnego, aby syn Doroty nie musiał zmieniać szkoły w trakcie roku. Waldemar nie ukrywał, że bardzo czeka na ten czas. Sądzicie, że następnym krokiem będą zaręczyny?

