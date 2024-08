Dorota i Waldemar znani z programu "Rolnik szuka żony" w rozmowie z nami rozgadali się na temat ślubu. Ukochana rolnika zaskoczyła wyznaniem i przyznała, że bardzo zaprzyjaźniła się jedną z kandydatek Waldemara! Co więcej, to właśnie ją planuje wybrać na świadkową!

Dorota z "Rolnika" będzie miała za świadkową byłą kandydatkę Waldemara? "Złapały flow dziewczyny"

Dorota i Waldemar poznali się w niestandardowy sposób. Oboje wzięli udział w miłosnym show Telewizji Polskiej "Rolnik szuka żony". Oprócz Doroty, na gospodarstwo rolnika trafiły również Anna i Ewa. Początkowo Waldemar nie ukrywał, że jego faworytką jest Ewa, jednak podczas finałowego odcinka show okazało się, że jego serce skradła Dorota.

Nie tak dawno temu Dorota i Waldemar z "Rolnika" poinformowali, że spodziewają się dziecka, a także że postanowili razem zamieszkać. Okazuje się, że ich plany na przyszłość są naprawdę poważne, a w rozmowie z Party.pl zdradzili, kto może spodziewać się zaproszenia na ich ślub. Dorota wyznała także, że ma w planach poproszenie jednej z kandydatek Waldemara, o to by została jej świadkową! Rolnik co prawda nie zaprosił wspomnianej pani na gospodarstwo i odrzucił ją w jednym z pierwszych odcinków. Chodzi o Izę, która zakwalifikowała się do ścisłej piątki!

Ja się bardzo z nią zaprzyjaźniłam, więc też myślę, że tak (...)Tutaj nawet chyba świadkową moją by była. - zdradziła Dorota.

Waldemar potwierdził słowa ukochanej i jak przyznał, "złapały flow dziewczyny". A co jeszcze zdradzili zakochani w rozmowie z Party.pl? Przekonajcie się sami i zobaczcie wideo!

