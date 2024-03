Niezmiennie od dawna Dorota Wellman cieszy się ogromną popularnością, a największą rozpoznawalność przyniosła jej posada prowadzącej w "Dzień Dobry TVN". Prezenterka przyzwyczaiła fanów do tego, że życie zawodowe od prywatnego oddziela grubą linią i niewiele mówi o najbliższych. Mimo to zaciekawienie tą sferą jej życia nie mija. Co wiadomo o jej ukochanym mężu?

Kim jest mąż Doroty Wellman?

Już w latach 80. Dorota Wellman współpracowała przy reżyserii filmów: "Stan wewnętrzny", "Do domu" czy "Szkoła kochanków, czyli Cosi Fan Tutte". Karierę dziennikarką rozpoczęła natomiast w Radiu "Solidarność". Była także prezenterką i dyrektorką programową w w Radiu Eska. Na szklanym ekranie zadebiutowała natomiast jako prowadząca "Szpili" w Polsacie i szybko zdobyła popularność i uznanie widzów.

Następnie przeszła do TVP, gdzie od 2002 do 2007 roku współprowadziła "Pytanie na śniadanie", a także program "Podróże z żartem". W 2007 roku przeszła jednak do TVN-u, gdzie od tamtej pory do dziś, w parze z Marcinem Prokopem, współprowadzi "Dzień Dobry TVN". Dorota Wellman wystąpiła jeszcze w wielu innych programach, a jej życie zawodowe od zawsze budzi wielki podziw. O ile jednak o tej sferze wiadomo niemal wszystko, tak o jej życiu prywatnym raczej niewiele.

Prezenterka stara się chronić najbliższych i nie ma raczej w zwyczaju opowiadać o nich na forum publicznym. Mimo to wiadomo, że jest szczęśliwą żoną i mamą! Mężem dziennikarki jest Krzysztof Wellman, również związany z branżą artystyczną! Mężczyzna spełnia się jako fotograf, fotosista i fotografik, a także jest członkiem Okręgu Warszawskiego Związku Polskich Artystów Fotografików. Co ciekawe, współpracował z cenionymi reżyserami, jak np. Krzysztof Kieślowski, Juliusz Machulski czy Władysław Pasikowski.

W latach 80. Krzysztof Wellman współpracował ze Studiem Filmowym im. Karola Irzykowskiego. Jako fotosita ukochany Doroty Wellman fotografuje pracę ekipy na planach filmowych, uwieczniając poszczególne sceny i portretując aktorów, a w swoim wachlarzu doświadczeń może pochwalić się pracą na planie m.in. "Rancza" czy "Dziewczyn ze Lwowa". Przed jego obiektywem znaleźli się choćby: Sophie Marceau, Rutger Hauer czy Omar Scharif. Co więcej, Krzysztof Wellman w swojej karierze urządził wiele wernisaży, a jego fotografie zostały także wydane w formie książki.

Krzysztof i Dorota w 2023 roku świętowali swoją 35. rocznicę ślubu! Choć w swojej wspólnej historii przeżyli wiele nie tylko pięknych, ale i trudnych chwil, z każdej niełatwej sytuacji wyciągali lekcję, która jeszcze bardziej zbliżała ich do siebie.

Nie ma w nas nienawiści. Jeśli się kłócimy, to tylko o rzeczy ważne. Człowiek sprawdza się w życiu podczas gorszych dni, kryzysów - podkreśliła niegdyś Dorota Wellman w jednym z wywiadów.

