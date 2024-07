Dominika Tajner-Wiśniewska opowiedziała o swoim udziale w programie "Agent-Gwiazdy". Żona Michała Wiśniewskiego wczoraj pożegnała się z programem. Dziś rano była uczestniczka show była gościem programu "Dzień dobry TVN", w którym zdradziła, co ją zaskoczyło w show. Okazuje się, niektóre zadania w programie "Agent" wcale nie były łatwe...

Program zaskoczył mnie trudnością zadań. Jak zobaczyłam na przykład zejście po pionowej ścianie i to, co nam prezentował kaskader, to byłam pewna, że nas wkręcają. (...) To jednak nie jest normalne, żeby ludzi, którzy nie są kaskaderami wypuścić z 17-tego piętra na dół. A tu się okazało, że trzeba to pokonać. To było niesamowite przeżycie. Najmocniejsze dla mnie - powiedziała Dominika Tajner-Wiśniewska.