O Dominice Gwit rozpisywano się przede wszystkim w kontekście dużej metamorfozy. Aktorka znana z serialu „Przepis na życie” kilka lat temu całkowicie zmieniła sylwetkę jednak później doświadczyła efektu jojo. W rozmowie z Magdą Mołek celebrytka stwierdziła, że szczupła figura wcale nie uczyniła ją szczęśliwszą. Ostatnio Gwit udzieliła wywiadu na kanale Grube historie, w którym zmierzyła się z zarzutami o promowanie niezdrowego stylu życia. Gwiazda podkreśliła, że ma prawo do normalnego życia, a otyłość to choroba niewynikająca z braku dyscypliny czy lenistwa. Gwit walczy z nią każdego dnia, ale nie jest w stanie robić tego przez całą dobę.

Dominika Gwit jest jedną z tych gwiazd, które otwarcie mówią o akceptacji swojego ciała. W mediach społecznościowych regularnie dzieli się swoimi przemyśleniami na temat samoakceptacji i ciałopozytywności. Mimo to, często spotyka się z zarzutami, że promuje niezdrowy styl życia i otyłość.

Ostatnio aktorka postanowiła stanowczo odpowiedzieć na te oskarżenia. W rozmowie na kanale Grube historie przypomniała, że ma prawo do życia i chce się nim cieszyć. Dodała, że jej obecność w mediach nie jest „promowaniem otyłości”.

Siedząc tu, nie promuję otyłości, bo żyję. Wychodząc z domu, nie promuję otyłości. Wychodząc na scenę, nie promuję otyłości. Ja po prostu jestem gruba i żyję, bo mam prawo do życia, tak jak każdy inny człowiek. I nikt mi nie powie, że w związku z tym, że jestem gruba, mam siedzieć w domu. Każdy, kto tak mówi, jest chory psychicznie i powinien się zacząć leczyć, bo ludzie są różni, a organizmy są różne

W dalszej części Dominika Gwit podkreśliła, że ma świadomość swojej choroby. Celebrytka regularnie ćwiczy i dba o to, by zdrowo się odżywiać. Jednak nie jest w stanie walczyć z otyłością przez 24 godziny w ciągu doby, ponieważ jest także matką i ma inne potrzeby.

Aktorka nie ukrywała emocji podczas wywiadu.

Mam dziecko, mam rodzinę, mam pracę, mam życie. I chcę żyć. Chcę z tego życia korzystać. Nie będę mogła z niego korzystać, jeśli będę ważyła 160 kg, więc robię wszystko, żeby tę otyłość okiełznać i żeby nie tyć, żeby nie pozwolić mojemu ciału umrzeć. Robię wszystko, żeby tak było, ale z drugiej strony nie mam siły na to wszystko, bo chcę żyć. Ale to nie znaczy, że się niezdrowo odżywiam, że żyję niehigienicznie. Po prostu choruję na otyłość. Mój organizm nie umie zmetabolizować tego, co dostaje

