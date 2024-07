Jesienią na antenie Polsatu pojawi się program "Supermodelka Plus Size" dla dziewczyn z większym rozmiarem, które chcą zostać modelkami. Co sądzi o nim Dominika Gwit? To ona, według plotek, miała poprowadzić show. Aktorka zmagała się z nadwagą, była ostro hejtowana za swój wygląd, a więc ma dla uczestniczek kilka cennych porad. A czy Polacy są gotowi na taki program? Zobaczcie nasz wywiad z Dominiką Gwit!

Reklama

Zobacz także: TYLKO U NAS! Rafał Maślak zdradza z jakimi zadaniami zmierzą się bohaterki #Supermodelka Plus Size!