Dominika Gwit na co dzień chroni swoją prywatność i nie jest nad wyraz aktywna w sieci. Od ponad roku pochłania ją macierzyństwo, ale nie rezygnuje z kariery zawodowej. Teraz podzieliła się z fanami radosną nowiną! To coś nowego w jej życiu.

Dominika Gwit przekazała radosne wieści

Dominika Gwit nie kryła szczęścia, kiedy to została mamą. Jednak od samego początku wraz ze swoim mężem podtrzymywała, że chce chronić wizerunek i prywatność swojego synka. Para zdecydowała się nawet nie zdradzać, jak ma na imię ich dziecko! Jednak Dominika Gwit decyduje się dodać zdjęcie syna, nie pokazując jego twarzy. Na szczęście internauci mogą liczyć na zdjęcia Dominiki Gwit w całej okazałości i właśnie teraz aktorka postanowiła podzielić się pewną informacją!

No dobra! Oficjalnie czas zakończyć urlopy. Praca wraca, dziś nagranie. O jego efektach będę mogła Wam opowiedzieć za jakiś czas. A w weekend podbijam Gdańsk z moim stand upem muzycznym DYSTANS ALBO WSZYSCY UMRZEMY. - podzieliła się informacją Dominika.

Szybko okazało się, że tajemniczy projekt to prawdopodobnie nagrania do nowego formatu " Cudowne Lata", który od września widzowie będą mogli zobaczyć w TVP. Prowadzącą okazała się być Barbara Kurdej-Szatan, która ostatnio wyjawiła, jak czuje się po powrocie do TVP.

Po 5-ciu latach wpadłam do gmachu TVP poopowiadać o nowym programie ''Cudowne lata''. Dość zabawne uczucie przechadzać się tymi korytarzami czując na mój widok lekko zszokowany, ale uśmiechnięty wzrok starych pracowników. Do zobaczenia na antenie od września! - napisała niegdyś Kurdej-Szatan.

Dominika Gwit zasiliła drużynę "Millenialsów", w skład której wchodzili: Agnieszka Kaczorowska, Damian Kordas oraz Monika Mazur.

To wspaniałe, że Dominika Gwit łączy bycie mamą i bycie aktywną zawodowo!

