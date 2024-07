Rafał Maślak w rozmowie z Party.pl zdradził kulisy nowego programu Polsatu. Model opowiedział nam o tym, co widzowie zobaczą w show "Supermodelka Plus Size", w którym jest jurorem. Okazuje się, że uczestniczki walczące o tytuł najpiękniejszej modelki plus size, będą miały bardzo trudne zadania do wykonania.

Premierowe odcinki nowego programu Polsatu będziemy mogli oglądać już jesienią. Zanim jednak poznamy wszystkie kandydatki show, posłuchajcie, co powiedział przed naszą kamerą Rafał Maślak! Z jakimi zadaniami musiały zmierzyć się uczestniczki "Supermodelka Plus Size"?

Rafał Maślak zdradził kulisy programu.