Dominika Gwit od lat jest bardzo aktywna na Instagramie, gdzie chętnie dzieli się najciekawszymi informacjami z życia. W ostatnim czasie jednak było jej tam znacznie mniej i dopiero teraz ujawniła, dlaczego.

Niepokojące wieści z domu Dominiki Gwit

10 miesięcy temu Dominika Gwit została mamą, a jej życie wywróciło się do góry nogami. Chociaż chętnie relacjonowała kompletowanie wyprawki i prędko poinformowała o narodzinach synka, bacznie strzeże jego wizerunku i jak dotąd nie pokazała jego buzi, ani nie zdradziła imienia. Aktorka od zawsze bardzo ceni sobie prywatność i mimo że lubi pokazywać bardziej osobiste kadry w sieci, pilnuje, by nie odsłaniać zbyt wiele.

Niedawno zaniepokoiła fanów, gdy zaczęła unikać mediów społecznościowych. Na jej profilu niewiele pojawiało się nowych wzmianek, a ona sama nie wyjaśniła, czym jest to spowodowane. Zmieniło się to dopiero teraz, bo Dominika Gwit wróciła i natychmiast zwróciła się do oddanych fanów. Ledwie co się przywitała, a już zaskoczyła niepokojącym wyznaniem.

Hello, hello, dzień dobry, dobry wieczór! Słuchajcie, nie odzywałam się za bardzo w tym tygodniu, bo po prostu dojechał nas ten listopad – zdrowotnie. I to totalnie. Właściwe to nie możemy się wygrzebać…

Poza tym wyraziła nadzieję, że najgorsze mają już za sobą i przed nimi "ostatnia prosta". Dominika Gwit nie zdradziła jednak, jakie problemy zdrowotne miała na myśli. Mamy natomiast nadzieję, że nie chodzi o nic poważnego i wszyscy mają się dobrze.

Już 1 grudnia aktorka ponownie zwróciła się do fanów z wyraźnym uśmiechem na twarzy i rozprawiając na temat kalendarza adwentowego. Wygląda na to, że Dominika rzeczywiście ma się o wiele lepiej.

