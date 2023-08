Dominika Gwit zapowiada wielkie zmiany: "U nas rewolucja"

Dominika Gwit zdradziła, kiedy urodzi się jej pierwsze dziecko. Szczęśliwa mama nie zamierza jednak rezygnować z pracy zawodowej aż do samego rozwiązania. Internauci byli ciekawi, czy mimo ciąży będą mogli jeszcze oglądać ją na deskach teatru przed porodem. Rozwiała ich wątpliwości i wygląda na to, że... wyjawiła, kiedy na świat przyjdzie jej dziecko. Kiedy rodzi Dominika Gwit? Dominika Gwit jest w ciąży. To będzie pierwsze dziecko aktorki i Wojciecha Dunaszewskiego. Dominika Gwit długo marzyła o dziecku , a jej droga do macierzyństwa była bardzo trudna. Marzenia aktorki wreszcie się spełniły. Niedawno podzieliła się radosną nowiną, prezentując ciążowy brzuszek u boku męża. Ciężarna Dominika Gwit ćwiczy na siłowni i podkreśla, że czuje się doskonale. Teraz wyjawiła, że do samego porodu nie zamierza rezygnować z występowania w teatrze. W nowym wpisie poinformowała, że jeżeli lekarze nie będą mieć przeciwskazań, widzowie na pewno będą mogli ją oglądać w spektaklach jeszcze we wrześniu i październiku. Dominika Gwit nie jest jednak pewna, jak będzie z jej dostępnością zawodową w listopadzie, jednak będzie miała przygotowane zastępstwo. Czyżby właśnie delikatnie zasugerowała, że to właśnie wtedy urodzi się jej dziecko? Zobacz także: Dominika Gwit i Wojciech Dunaszewski zostaną rodzicami! Jak się poznali? "Pierwsza randka i wiedziałam, że..." Dominika Gwit w nowym wpisie zdradziła przybliżony termin porodu: Kochani, jeśli wszystko będzie dobrze na pewno zagram spektakle we wrześniu i w październiku. Ciąża nie choroba, na razie lekarze pozwalają pracować. Ze spektaklami w listopadzie zobaczymy. "Pomoc domowa" i "Szalone Nożyczki" [nazwy spektakli - przyp. red.] w razie czego odbędą się z zastępstwem. Zadajecie mnóstwo pytań w tej sprawie, więc odpowiadam:...