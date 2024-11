Za nami finał "Tańca z Gwiazdami". Internauci w sieci śmieją się, że są dwie zwycięskie pary, ta właściwa: Vanessa Aleksander i Michał Barkiewicz oraz ta niespodziewana: Doda i Edyta Górniak, które pogodziły się w trakcie trwania odcinka. Zdjęcia uwieczniające moment jak wpadły sobie w ramiona są już hitem sieci, jednak nie tylko to działo się podczas finałowego odcinka. Zobaczcie zdjęcia gwiazd, które gościły na widowni.

Tak bawiły się gwiazdy zaproszone na finał "Tańca z Gwiazdami"

Vanessa Aleksander i Michał Bartkiewicz zwyciężyli "Taniec z Gwiazdami". Aktorka do końca nie wierzyła, że to właśnie jej uda się wygrać program oraz "kryształową kulę", ponieważ jak twierdziła ma najmniejszy fanbase. Chyba po tym, co wydarzyło się tego wieczoru, zmieni zdanie! Oprócz zjawiskowej i bezbłędnej Vanessy, drugimi gwiazdami finałowego odcinka okazały się być... przytulające się Doda i Edyta Górniak.

Doda podczas finałowego odcinka postanowiła nie tylko pogratulować Edycie Górniak występu w "Tańcu z Gwiazdami" ale również doskonale kibicowała finalistom programu, wraz z Nataszą Urbańską.

Natasza Urbańska podczas występów finalistów "Tańca z Gwiazdami" siedziała obok dyrektora programowego Polsatu, Edwarda Miszczaka, który nie krył dumy z tego, jak przebiegał ostatni finałowy odcinek show. U jego boku dobrze bawiła się także jego małżonka Anna Cieślak.

Miejsce obok Edwarda Miszczaka było jednak mocno rozchwytywane, ponieważ chwilę później zasiadła tam... Doda. Po minach widać, że doskonale bawili się podczas wydarzenia.

Na miejscu pojawiła się także finalistka 14. edycji "Tańca z Gwiazdami", Roksana Węgiel-Mglej, której jak zawsze towarzyszył ukochany mąż Kevin Mglej. Para z uśmiechem na ustach robiła sobie pamiątkowe fotki, w końcu jeszcze kilka miesięcy temu w tym studiu spędzali całkiem sporo czasu.

Podczas finałowego odcinka 15. edycji "Tańca z Gwiazdami" Roksana Węgiel i Maryla Rodowicz wykonały swój duet do piosenki "Damą być", Roxie i jej mąż chętnie pozowali również z tanecznym partnerem piosenkarki Michałem Kassinem, który powrócił w finałowym odcinku wraz z Anną-Marią Sieklucką.

Wszystkie oczy zwrócone były także na naszą słynną Bejbę. Blanka nie tylko wystąpiła na scenie "Tańca z Gwiazdami" ze swoimi hitami ale również została ogłoszona pierwszą uczestniczką 16. edycji "Tańca z Gwiazdami".

Na publiczności finałowego odcinka "Tańca z Gwiazdami" pojawił się także Kamil Glik z ukochaną. Trzeba przyznać, że działo się całkiem sporo!

