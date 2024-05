Roksana Węgiel właśnie przygotowuje się do finałowego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Miesiące intensywnych treningów tanecznych doprowadziły ją do tego miejsca, w którym chciałby być każdy z uczestników show. Chwilę przed rozpoczęciem finału Roxie Węgiel zwróciła się do fanów i przekazała radosne wieści. Zobaczcie, kto będzie towarzyszył Roksanie Węgiel i Michałowi Kassinowi!

Finał "Tańca z Gwiazdami" już jutro, a wszystkie pary starają się dopracować każdy szczegół choreografii. W finale zobaczymy Roksanę Węgiel, Maffashion oraz Anitę Sokołowską, które w tym tygodniu musiały przygotować aż trzy tańce! Jedno jest pewne- będzie się działo, a fani programu zapewne mogą spodziewać się wielu niespodzianek podczas trwania ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Niewątpliwym zaskoczeniem będzie taniec Roksany Węgiel i Michała Kassina, ponieważ dołączy do nich wielka gwiazda polskiej sceny!

Okazuje się, że podczas jednego z występów Roksany zaśpiewa Maryla Rodowicz, która nie ukrywa, że bardzo kibicuje młodej artystce:

Jutro, fani "Tańca z Gwiazdami" będą mieli już ostatnią okazję do oddawania głosów na swoich ulubieńców. Wszystkie trzy pary zapewne liczą na wsparcie ze strony telewidzów, ponieważ w odcinku finałowym oceny jury nie mają żadnego znaczenia i nie wpływają na ogólną punktację uczestników. Oznacza to, że wygra para, która będzie miała najwięcej głosów od swoich fanów.

Wczoraj wieczorem Roksana Węgiel zwróciła się do swoich odbiorców i powiedziała, że właśnie zakończyli treningi do ostatniego odcinka "Tańca z Gwiazdami". Podczas nagrania wydawała się być bardzo wzruszona i przyznała, że to była najlepsza przygoda w jej życiu!

Właśnie skończyliśmy ostatni trening 'Tańca z Gwiazdami'. No to jest niesamowite, jak ten czas szybko minął. My się tutaj popłakaliśmy przed chwilą, rozkleiliśmy. Powspominaliśmy! Przepiękna przygoda na prawdę to było coś niesamowitego. Pewnie na takie ogólne podsumowanie przyjdzie jeszcze czas, ale to było coś naprawdę pięknego. Ja nie mogę uwierzyć w to, że to jest nasz ostatni trening. Będziemy tęsknić za 'Tańcem z Gwiazdami'

- mówiła piosenkarka na nagraniu.