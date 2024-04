Wielki finał najnowszej edycji "Tańca z Gwiazdami" zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższą niedzielę dowiemy się, która para wygra i otrzyma Kryształową Kulę. W finale zaprezentują się trzy pary: Roksana Węgiel i Michał Kassin, Maffashion i Michał Danilczuk oraz Anita Sokołowska i Jacek Jeschke. Tuż przed ostatnim odcinkiem pary ostro trenują, a Roxie ćwiczy nawet w swoim domu! W sieci pojawiło się nagranie, jak razem z Michałem Kassinem trenuje pod czujnym okiem Kevina Mgleja.

Kevin Mglej nagrał, jak Roksana Węgiel i Michał Kassin trenują przed finałem "Tańca z Gwiazdami"

Uczestnicy czternastej edycji tanecznego show Polsatu robią wszystko żeby oczarować jurorów i widzów. Ostatnio to Roksana Węgiel i Michał Kassin w półfinale "Tańca z Gwiazdami" nie mieli sobie równych i zachwycili swoim występem. Teraz para przygotowuje się do ostatniego odcinka, w którym będą walczyć o Kryształową Kulę. Roxie nie zwalnia tempa dlatego po treningu na sali tanecznej zabrała Michała Kassina do swojego domu żeby tam dalej ćwiczyć do finału!

Instagram @roxie_wegiel

Para numer 5 na próbach domowych do Tańca z Gwiazdami napisała Roxie.

Podczas relacji na InstaStories możemy zobaczyć, jak Roksana Węgiel i Michał Kassin ćwiczą układ przed wielkim finałem "Tańca z Gwiazdami". Widać, że dobre humory im dopisują, a Roxie śpiewa podczas występu. Myślicie, że w ostatnim odcinku artystka nie tylko zatańczy, ale również zaśpiewa? Na nagraniu słychać głos Kevina Mgleja, więc wszystko wskazuje na to, że bacznie obserwował domowy trening Roxie i Michała.

Instagram @roxie_wegiel

Będziecie oglądać finał "Tańca z Gwiazdami" z udziałem Roksany Węgiel? Myślicie, że młoda gwiazda ma szansę wygrać czternastą edycję hitu Polsatu?

