Roksana Węgiel w środku nocy zwróciła się do fanów. Ci z kolei oniemieli z wrażenia, a pod najnowszym nagraniem sypią się gratulacje: "Brawa dla Kevina i dla Roksanki"!

Roksana Węgiel ma powody do radości

Roksana Węgiel od dziecka jest na polskiej scenie muzycznej. Przepustkę do show-biznesu dał jej program "The Voice Kids", który wygrała, a później rozpoczęła się droga sukcesu Roxie. Wygrana na Eurowizji Junior, liczne koncerty, premiery singli. W końcu, nagrywając kolejną piosenkę, poznała swojego obecnego męża - Kevina Mgleja, który od razu wywrócił jej świat do góry nogami. Para szybko się w sobie zakochała, następnie wzięła ślub cywilny, a na końcu zorganizowała huczne wesele w stylu włoskim.

Teraz Roksana Węgiel skupia się na przygotowaniach do swojej trasy koncertowej, która rozpocznie się już za kilka tygodni, ale znalazła jeszcze czas, aby wraz z mężem udać się do Stanów Zjednoczonych. Oczywiście cel był jeden- nagrywanie kolejnych nowości, ale nie obyło się również bez wielu romantycznych kadrów z mężem.

Teraz Roksana Węgiel zaskoczyła fanów i w nocy dodała InstaStory, w którym podzieliła się wspaniałą wiadomością:

New premiere! Co sądzicie?

Okazało się, że artystka świętuje premierę swojego singla "Twój głos". Nowości można posłuchać na platformach muzycznych, ale również w kinach, ponieważ jest to utwór wykorzystany w nowej produkcji "Piep*zyć Mickiewicza 2". To wielki sukces, a jak mówi sama Roksana Węgiel - to dopiero początek nowości w tym roku!

Fani Roksany Węgiel zachwyceni

Po ogłoszeniu premiery singla fani Roksany Węgiel tłumnie ruszyli z gratulacjami. Zdaniem wielu głos artystki jest na tyle wyjątkowy, że można go poznać nawet nie wiedząc, że utwór wykonuje Roxie.

Brawa dla Kevina i dla Roksanki i Anastazji Maciąg

Kolejna mega piosenka

Wszędzie poznam ten cudowny ciepły głos. Brawo Roxie - rozpisują się fani.

Co ciekawe, kilkanaście dni temu miała miejsce premiera innego utworu Roksany Węgiel, "Ah ah ah", który zaśpiewała podczas Sylwestra. Roksana Węgiel prężnie działa i stara się rozwijać także na arenie międzynarodowej. Niedawno w rozmowie z Interią wyznała:

Czuję, że Polska jest gotowa na pewien przełom i chciałabym go dla nas wypracować

Fani Roksany Węgiel mogą być pewni, że artystka nie powiedziała ostatniego słowa, a w tym roku spod jej skrzydeł wyjdzie wiele nowości! Cudownie.

