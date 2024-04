Nie da się ukryć, że półfinał 14. edycji "Tańca z gwiazdami" dostarczył widzom ogrom wrażeń. Jak co odcinek, i tym razem mogliśmy zobaczyć nie tylko same choreografie, ale i krótkie filmiki, zdradzające m.in. kulisy przygotowań. W jednym z nich Roksana Węgiel podzieliła się zdumiewającym wyznaniem. Nawet najwięksi fani mogli to przeoczyć!

Nie do wiary, co Roxie Węgiel zdradziła w półfinale "TzG"

Jak co tydzień, również i w półfinale Roksana Węgiel i Michał Kassin nie mieli sobie równych, prezentując na parkiecie "Tańca z gwiazdami" naprawdę wysoki poziom. Co więcej, jako jedyni dwukrotnie zgarnęli okrągłe 40 punktów i oczywiście awansowali do wielkiego finału!

W ubiegłą niedzielę w ich wykonaniu zobaczyliśmy gorącą salsę i zmysłowego foxtrota. Normą jest, że tuż przed występami możemy zobaczyć krótkie filmiki, prezentujące kulisy przygotowań. W jednym z nich Roxie Węgiel i Michał opowiedzieli o wyzwaniu od widzów, czyli tańcu na Starym Mieście w Warszawie. W kolejnym natomiast 19-latka otworzyła się w nieco innym temacie.

Roksana Węgiel, Michał Kassin Wojciech Olkusnik/East News

Wokalistka wyjawiła, że jest w trakcie kursu na prawo jazdy, który próbuje ukończyć... już od roku! Nietrudno domyślić się, że skutecznie utrudnia jej to natłok zajęć, których stale tylko przybywa. Mimo to Roxie Węgiel wyznała, że lubi prowadzić samochód i chce w końcu doprowadzić ten temat do końca. Co ciekawe, w nagraniu mieliśmy nawet szansę zobaczyć ją za kierownicą!

Wygląda jednak na to, że czeka ją jeszcze sporo nauki, ponieważ w prezentowanym przez Polsat fragmencie było widać, jak ta w ostatniej wcisnęła hamulec. Nie popisała się także i teorią, gdy Krzysztof Ibisz żartobliwie zapytał ją o zasady ruchu drogowego przy skrzyżowaniu równorzędnym. Ta skutecznie uniknęła odpowiedzi, nie kryjąc zmieszania i razem z Michałem pobiegła na balkon do Pauliny Sykut-Jeżyny.

Mimo wszystko Roxie Węgiel ekscytuje się jazdą autem, o czym zresztą dała wyraźnie znać już jakiś czas temu, pisząc w sieci:

Jaram się kochani tą jazdą autem. Świetnie się bawiłam, było super, szykujcie się na nowego kierowcę rajdowego

Ciekawe, kiedy 19-latka pochwali się zdanym egzaminem.

