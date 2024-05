Tak, jak wielu sądziło, Roksanie Węgiel udało się dotrzeć do samego finału "Tańca z gwiazdami". Chociaż jednak miała ogromne poparcie, nie udało jej się zwyciężyć. Show dobiegło końca, a to oznacza, że 19-latka wreszcie ma czas na inne zobowiązania, przyjemności i przede wszystkim, może spędzać spokojne chwile z ukochanym. Minionej nocy nawet wrzuciła do sieci wymowne zdjęcie z Kevinem!

W środku nocy Roksana Węgiel pokazała zdjęcie z Kevinem!

Ostatni czas był dla Roksany Węgiel istnym szaleństwem. Udział w "Tańcu z gwiazdami" zawładnął jej codziennym grafikiem i sprawił, że niewiele miała czasu na inne zajęcia. Mimo to w trakcie trwania programu udało jej się zagrać koncert i wypełnić kilka innych zobowiązań. Co więcej, to wcale nie zakłóciło jej przygotowań i w każdym kolejnym odcinku prezentowała coraz wyższy poziom. Chociaż była uznawana za faworytkę, nie zwyciężyła, a po finale "TzG" wspomniała o "klątwie wokalistek".

ADAM JANKOWSKI/REPORTER

Roxie nie rozpaczała jednak zbytnio po przegranej i szybko przywróciła swoje życie na wcześniejsze tory. Jednym z priorytetów było dla niej poświęcenie czasu ukochanemu, z którym przez ostatnie tygodnie niemal się nie widywała. Trwające wiele godzin treningi nierzadko się przedłużały i 19-latka ćwiczyła z Michałem Kassinem do późnych godzin nocnych. Teraz noce w końcu może spędzać z Kevinem, o czym nawet się przekonaliśmy.

W nocy z poniedziałku na wtorek Roksana wrzuciła na InstaStory kadry, na których widać, jak w mroku szaleje na placu zabaw. Na jednym ze zdjęć pozuje z ukochanym, a fotkę opatrzyła zaledwie serduszkiem. Wygląda na to, że wokalistka, zanim w pełni wróci do pracy, chce nacieszyć się Kevinem i beztrosko wykorzystuje do tego każdy moment.

Warto wspomnieć, że wielkimi krokami zbliża się ślub kościelny pary! Do tej pory oboje zachowują szczegóły w tajemnicy, jednak nie tak dawno nasze źródło zdradziło nam:

Ślub Roksany i Kevina odbędzie się już w drugiej połowie sierpnia. Jeśli Roxie dojdzie do finału Tańca z Gwiazdami, to i tak będzie miała sporo czasu na przygotowania. Goście dostali już tzw. save the date (zarezerwuj datę - przyp. red.), reszta jest jednak trzymana w wielkiej tajemnicy

Ponadto, cywilny ślub zakochani mają mieć już za sobą, a doszło do niego ponoć w trakcie trwania "Tańca z gwiazdami". Świadczyły o tym obrączki na ich dłoniach oraz zmienione nazwisko wokalistki.

Instagram@roxie_wegiel

