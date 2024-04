Już za chwilę rozpocznie się półfinał 14. edycji "Tańca z gwiazdami". Wielu bez dwóch zdań czeka na występ Roksany Węgiel i Michała Kassina, którzy z odcinka na odcinek prezentują coraz wyższy poziom. Nieoczekiwanie w sieci pojawił się apel Akopa Szostaka w sprawie 19-letniej wokalistki. Ta prędko zareagowała.

Akop Szostak apeluje ws. Roxie Węgiel

Ostatnio, tuż przed półfinałem "TzG", Roxie Węgiel ogłosiła zaskakujące wieści. Okazało się, że fani mogą spodziewać się niemałego widowiska, zatem już wiadomo, że i emocji z całą pewnością nie zabraknie. Teraz od startu odcinka dzieli nas zaledwie chwila, a poruszenie już jest całkiem spore.

Nie da się ukryć, że spora część widzów w szczególności czeka na występ właśnie Roksany Węgiel i Michała Kassina, którzy od początku plasują się w czołówce i niejednokrotnie już zdobywali maksymalną liczbę punktów. Mimo to, to przede wszystkim od głosów odbiorców zależy, czy znajdą się w wielkim finale. Dlatego też 19-latka od wczoraj przypomina fanom, by wysyłali SMS na parę numer 5! Co ciekawe, nie tylko ona postanowiła zachęcić do tego internautów.

Komunikat w tej sprawie wydał także Akop Szostak, jasno podkreślając, że "jego koleżanka Roxie" potrzebuje dziś wsparcia, dlatego prosi o głosowanie właśnie na nią. Przypomniał też, że kilka lat temu on sam gościł na parkiecie "Tańca z gwiazdami", dlatego tym większe towarzyszą mu emocje w związku z obecnie trwającą edycją.

Uwaga! Moja koleżanka Roksana Węgiel walczy w ''Tańcu z gwiazdami''. Również tam byłem, więc tym bardziej trzymam za nią kciuki! Roxie potrzebuje naszego wsparcia

Chociaż obecnie Roksana i Michał Kassin wykorzystają ostatnie chwile na trening, wpis Akopa nie umknął jej uwadze i prędko udostępniła go na swoim profilu, pisząc:

Bardzo dziękujemy!

Trzymamy kciuki za Roxie i Michała!

