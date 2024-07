Doda udaje się na kolejne spotkania z kandydatami na partnera, jakich wybrali dla niej specjaliści programu "Doda. 12 kroków do miłości". Jeden z uczestników miłosnego hitu TVN zaskoczył wokalistkę bajkową randką. Przebił konną przejażdżkę konkurenta?

"Doda. 12 kroków do miłości": Doda zaskoczona romantycznym gestem kandydata na partnera

Choć początkowo Doda z niemałą rezerwą udawała się na randki z kolejnymi przystojniakami, jakich wybrali dla niej specjaliści programu "Doda. 12 kroków do miłości", to najnowsze tete-a-tete niewątpliwie ją zaskoczyło. Po tym, jak 34-letni Jarek poprosił artystkę, by ubrała się seksownie na ich spotkanie, wokalistka nie wytrzymała:

- Przyjdę w worku na głowie - grzmiała.

Jak się później okazało, spotkanie z mieszkającym na warszawskim Mokotowie biznesmenem pozytywnie ją zaskoczyło.

- To był pierwszy chłopak, przy którym poczułam się tak, jakby w ogóle nie było kamer. Jakby normalny chłopak zaprosił mnie na normalną randkę i nie stresował się, że ja jestem Dodą, tylko dlatego, że mu się podoba dziewczyna. Czuć było to męskie zainteresowanie kobietą. Dał mi to odczuć - wyznała Doda w rozmowie z psychologiem Leszkiem Mellibrudą.

Uczestnik nie tylko zaprosił Dodę na romantyczną randkę, na której prywatny szef kuchni przygotował dla nich wykwintne posiłki. Mężczyzna postanowił również zaskoczyć piosenkarkę swoim talentem muzycznym i zagrał na fortepianie.

Niestety, pomimo starań w trakcie rozmowy została poruszona kwestia, która niezwykle zaniepokoiła Dodę. Okazało się, że Jarek miał w przeszłości problemy z prawem i został osadzony w areszcie na 7 miesięcy.

- Byłem w dołku, miałem problemy z prawem. Kobieta mnie zostawiła, kiedy najbardziej jej potrzebowałem - mówił.

To właśnie te słowa sprawiły, że Doda postanowiła nieco się wycofać.

- Ja wszystkie moje problemy z prawem mam przez facetów - wyznała Doda przed kamerami. - Nie wiem za co siedział, nie wiem jakie tam były problemy. Tego mi zabrakło - dodała.

W rozmowie z psychologiem Leszkiem Mellibrudą, Doda postanowiła szczerze opowiedzieć o swoich problemach z policją i tym, jak czuła się gdy służby zabierały ją na kolejne przesłuchania, czy przeglądali jej prywatne wiadomości, w związku z kryminalnymi działaniami jej byłego partnera.

Czy Doda zdecyduje się na kontynuację znajomości z Jarkiem? Tego dowiemy się już niebawem.

