"Doda. 12 kroków do miłości": Doda pierwszy raz myślała o drugiej randce. Wszystko zepsuł jeden szczegół

Doda zdecydowanie poczuła klimat świąt Bożego Narodzenia. Tym razem jednak postawiła na stylizację z tzw. świątecznymi "ugly sweaters". Jej czerwona modowa propozycja z filmowym Grinchem, zdecydowanie zwraca uwagę: Jeżeli was zastanawia, czy myślę o tym, czy ludzie się na mnie patrzą jak chodzę tak po ulicy... NIE - wyznała. Musielibyśmy nie znać, Dody by pomyśleć, że mogłoby ją to krępować. Zobaczcie jej nowe zdjecia paparazzi. Doda w świątecznym sweterku. Hitowa stylizacja Doda ma za sobą ciężki rok. Rozwód z mężem okazał się początkiem dość długiej medialnej przepychanki. Ostatecznie byli małżonkowie rozwiedli się, rozstając się z zgodzie. Pod koniec listopada swoją premierę miały "Dziewczyny z Dubaju" - film, który był debiutem producenckim Dody, jeśli chodzi o kinową produkcję. Po premierowym weekendzie okazało się, że "Dziewczyny z Dubaju" w reżyserii Marii Sadowskiej i produkcji Dody i Emila Stępnia, obejrzało aż 278 893 widzów- co okazało się rekordem i najlepszym otwarciem polskiego filmu w 2021 roku! Przy okazji filmu Doda wypuściła nowy singiel "Don't wanna hide". Aktualnie czeka na premierę kolejnego. "Fake Love" pojawi się na platformach streamingowych już w poniedziałek 27 grudnia, a Doda powoli już udziela pierwszych wywiadów. I to w świątecznej stylizacji! Paparazzi przyłapali ją na ulicach Warszawy. Ten świąteczny sweterek to hit. W tym roku Doda postawiła na świąteczną stylizację, której motywem przewodnim jest Grinch. "Ugly sweaters" to zdecydowanie must-have na święta Bożego Narodzenia. Kojarzymy je głównie z amerykańskich filmów świątecznych i tamtejszego stylu lat 80., jednak nie mają już nic wspólnego z...