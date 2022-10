"Doda. 12 kroków do miłości": Doda zdecydowała, z kim wybierze się na drugą randkę! 

Kolejny odcinek "Sanatorium miłości" już za nami! W najnowszej odsłonie show Barbara wybrała się na romantyczną randkę z Waldemarem i wszyscy uczestnicy show bawili się w parku rozrywki. Odcinek rozpoczął się od niezbyt przyjemnej rozmowy Wiesi i Steni- panie sprzeczały się m.in. o ubrania. Wiesi nie spodobała się nowa marynarka współlokatorki. Co więcej, Wiesia powiedziała wprost, że nie wierzy Steni, która powiedziała, że zanim wróci do domu zamierza odwiedzić Władka w jego domu. Nie wierzę w to, co mówisz- mówiła Wiesia. Wszystko czas pokaże. Ale w co nie wierzysz? Że jadę z nim do domu? To jest twoja ocena nas- odpowiedziała wyraźnie urażona Stenia. Wiesia później przyznała, że chce wrócić do domu ponieważ już nie może znieść Steni! Co jeszcze działo się w programie? Zobaczcie naszą relację! Randka Barbary i Waldemara w "Sanatorium miłości" Kuracjuszem tygodnia został Barbara! Kobieta na randkę zaprosiła Waldemara. Później wszyscy uczestnicy "Sanatorium miłości" ćwiczyli na zajęciach fitness. Po grupowych zajęciach Barbara i Waldemar wybrali się do restauracji. Waldemar wręczył Basi czerwoną różę. Mężczyzna czytał swojej koleżance swoje erotyki! Poważnie ty to napisałeś? Nie wyglądasz na takiego literata- powiedziała Barbara. Barabara przed kamerami przyznała, że w programie spodobali się jej Władysław i właśnie Waldemar. Jesteś taki spokojny opanowany- Barbara mówiła do Waldemara. Wiesz co, to może napiszesz dla mnie jakiś wierszyk? Może zdążysz? Jak nie to mi przywieziesz do Sosnowca, żeby dotrzeć do mojego serduszka. Przez cały turnus wymienialiśmy się spojrzeniami, a teraz trochę poznałem ją, to co w środku jest- mówił Waldemar o Basi. Przyznam się, że...