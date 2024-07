W najnowszym odcinku matrymonialnego show "Doda. 12 kroków do miłości" piosenkarka spotkała się z 38-letnim Stefanem. Pochodzący z Niemiec mężczyzna zabrał gwiazdę w dość nietypowe miejsce na randkę. Choć widzowie przekonali się, że Doda nie ulega zbyt szybko zachwytom nad kandydatami, tym razem naprawdę wydawała się być pod wrażeniem.

"Doda. 12 kroków do miłości": Doda przekonała się do Niemca!

Niedawno Doda ostro wypowiedziała się o ginekologu Łukaszu, który pojawił się w jej programie. Widzowie "Doda. 12 kroków do miłości" mogli się zdziwić, ponieważ byli zachwyceni kandydatem. Jak widać, piosenkarce bardzo trudno jest zaimponować. Jednak najwyraźniej udało się to Stefanowi z Niemiec!

Mężczyzna zabrał Dodę na tor gokartowy. Szybko można było zauważyć, że piosenkarka z wyraźnym zaintrygowaniem przyglądała się 38-latkowi. Inne podejście dostrzegł także sam psycholog.

Zastosowałaś zmianę. Nie byłaś prokuratorem przesłuchującym, ewidentnie było widać twoją ciekawość (...) Byłaś wnikliwa i analityczna, a nie wścibska - stwierdził terapeuta.

Doda przyznała, że sporą rolę odegrało pochodzenie Stefana. Wokalistka przestała się bać, że Niemcowi zależy na jej sławie. Ucieszyło ją też zachowanie, jakie prezentował na randce. Gwiazda poczuła się w centrum uwagi.

Nie byłam prokuratorem, bo nie był Polakiem, więc odeszły mi lęki, że chce mojej sławy, profitów wykorzysta mnie do profitów. Nie chciałam go dominować, bo nie czułam takiej potrzeby. Podobał mi się z wyglądu, zachowania. Widać, było, że jest skupiony całkowicie na mnie i okazywał mi zainteresowanie. Wprost mówiłam - powiedziała.

Okazało się, że Stefan naprawdę zainteresował Dodę. Artystka przyznała, że podoba to, jak wygląda mężczyzna. Doceniła nie tylko jego wysportowaną sylwetkę, ale również to, że zachowuje się jak dżentelmen.

Wysportowana sylwetka, piękny uśmiech, duże dłonie, ładne błyszczące oczy, ładna buzia, proporcjonalne ciało, ciepłe spojrzenie. Czuły, opiekuńczy. Fajny chłopak - zdradziła.

Po randce na torze gokartowym Doda ujawniła: "Jestem go głodna". Myślicie, że Stefan to pewniak do półfinału?