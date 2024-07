"Doda. 12 kroków do miłości" to poruszające show w którym jedna z najpopularniejszych polskich piosenkarek spróbuje odnaleźć miłość życia. Program nie opiera się jednak jedynie na poznawaniu kolejnych kandydatów na partnera, ale też wyczerpujących sesjach z psychologiem. W najnowszym, 5. odcinku "Doda. 12 kroków do miłości" gwiazda nie wytrzyma i zaleje się łzami.

"Doda. 12 kroków do miłości": Zalana łzami Doda o współpracy z policją

Doda od samego początku podkreślała, że program "Doda. 12 kroków do miłości" jest dla niej szczególnie ważny. Nie chodzi jednak o promocję swojej osoby, lecz znalezienie prawdziwego szczęścia, przy jednoczesnym uniknięciu błędów z poprzednich relacji. To właśnie dlatego, sztab specjalistów, na podstawie szczegółowej listy oczekiwań wokalistki, dobrał uczestników, mających największe szanse na stworzenie z gwiazdą szczęśliwego i trwałego związku.

W najnowszym, 5. odcinku "Doda. 12 kroków do miłości" piosenkarka pozna dwóch kolejnych kandydatów na "partnera idealnego". Czy któryś z nich przebije spotkanie z Danielem. Przypominamy, że w poprzednim odcinku programu jeden z kandydatów zabrał Dodę na bajkową randkę, na którą przyjechał konno.

Nieodzownym elementem show są także rozmowy ze specjalistą. Tak też będzie w najnowszym odcinku. Doda spotka się z psychologiem Leszkiem Mellibrudą. Podczas rozmowy gwiazda poruszy kryminalne sprawy, a także swoją współpracę z policją.

- Psychicznie jestem po prostu wykończona - mówi artystka w "Doda. 12 kroków do miłości".

Emisja najnowszego, 5. odcinka "Doda. 12 kroków do miłości" odbędzie się już w sobotę, 1 października o godz. 20:00 w Polsacie. Tymczasem zobaczcie fragment odcinka.

