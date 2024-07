Program "Doda. 12 kroków do miłości" powoli zbliża się do końca. Już za tydzień dowiemy się, czy Dodzie udało się znaleźć w show wymarzonego partnera. Jak wiadomo, program opiera się nie tylko na randkach wokalistki z kandydatami, ale również na rozmowach Dody z psychologiem, Leszkiem Mellibrudą. Jak ostatnio zdradziła nam artystka, pan Leszek po zakończeniu show... również udał się do psychologa! Sprawdźcie szczegóły.

"Doda. 12. kroków do miłości": Leszek Mellibruda po show z Dodą poszedł do psychologa

Doda nie ukrywała, że na początku nie miała łatwych relacji z psychologiem z programu "Doda.12 kroków do miłości". Wówczas myślała, że to właśnie Leszek Mellibruda był odpowiedzialny za dobór kandydatów do jej show, którzy - mówiąc delikatnie - nie podobali jej się. Kiedy jednak wyszło na jaw, że to kto inny stał za wyborem uczestników, relacje psychologa i Dody poprawiły się. Nie zmienia to jednak faktu, że psycholog miał wiele trudnych rozmów z artystką i jak wyjawiła przed naszą kamerą Doda, po zakończeniu programu, Leszek Mellibruda sam postanowił udać się do psychologa!

- Psycholog poszedł do psychologa później, więc niech chociaż on pomyśli, że było warto, że jednak coś to dało. [...] I nawet psycholog nie wstydzi się, że poszedł do psychologa, więc co - jak dużo dał ten program? - mówi przed naszą kamerą Doda.

Co jeszcze na ten temat zdradziła nam Doda? Wszystkiego dowiecie się z naszego wideo, które możecie obejrzeć powyżej!

