"Doda. 12 kroków do miłości": Doda odpiera atak uczestnika i wbija mu szpilę: "Powiedział za dużo"

Stanisław i Aleksandra z "Rolnik szuka żony" bronią się przed atakami internautów! Pod najnowszym zdjęciem opublikowanym przez rolnika znów pojawiły się krytyczne komentarze od widzów, którym nie podobało się jego zachowanie w programie TVP. Fani mają żal do Stanisława za to, że - ich zdaniem - był za bardzo zdystansowany i chłodny wobec swoich kandydatek. Teraz rolnik odpowiedział na te zarzuty, a w jego obronie stanęła Aleksandra! Aleksandra broni Stanisława i uderza w produkcję "Rolnik szuka żony" Finał "Rolnik szuka żony" zbliża się wielkimi krokami. Już w najbliższą niedzielę, 28 listopada, Telewizyjna Jedynka wyemituje przedostatni odcinek ósmego sezonu programu, w którym miłości szukali Elżbieta, Kamila, Stanisław, Krzysztof i Kamil. Niestety, już dziś wiemy, że jeden z rolników nie zdecydował się na związek z żadną ze swoim kandydatek. Stanisław zaprosił do swojego domu Aleksandrę, Teresę i Roksanę, jednak ostatnio ogłosił, że nie poczuł nic do żadnej z nich, więc wszystkie panie wróciły do domów. Internauci bardzo ostro podsumowali decyzję Stanisława i znów zaatakowali rolnika, że zbyt chłodno zwracał się do swoich kandydatek, a ich rozmowy były po prostu nudne. Rolnik tłumaczy, że to, jak został pokazany w programie to wynik montażu, ale nie wszyscy się z tym zgadzają. Zobacz także: "Rolnik szuka żony": Produkcja o Stanisławie: "Nie ma potrzeby brania udziału w programie" Pod najnowszym zdjęciem Stanisława i jego kandydatek z programu jedna z internautek krytycznie oceniła zachowanie rolnika i zwróciła uwagę, że jej zdaniem to nie montaż jest wszystkiemu winny, a jego zachowanie. Dlaczego jedna z dziewczyn powiedziała na grillu ze ma tego dość i pojechałaby już do...