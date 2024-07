Doda po niektórych randkach w programie "Doda. 12 kroków do miłości" nie kryła rozczarowania i okazuje się, że jeden z kandydatów też zdecydował się na szczere słowa na temat ich randki. Teraz piosenkarka odpowiada Darkowi i zdradza co nieco na temat kulisów programu...

Doda w programie "Doda. 12 kroków do miłości" nie ukrywała, że niektóre randki były dla niej wielkim rozczarowaniem. W dosyć napiętej atmosferze przebiegała m.in. randka z Darkiem. Prawnik zaprosił artystkę na pole golfowe, a ich rozmowa niestety nie kleiła się. Niedawno mężczyzna zdecydował się opowiedzieć o randce ze swojej perspektywy:

Darek w tym samym wywiadzie dodał również, że on sam nie zgłosił się do programu, tylko dostał zaproszenie od produkcji.

- Problem polega na tym, że ja nie zgłosiłem się do tego programu, tylko zostałem zaproszony przez produkcję. Oni się do mnie zgłosili. Tak naprawdę długo się nad tym zastanawiałem i oni mnie przekonywali co do tego, że tak naprawdę ona jest inna, niż pokazuje to telewizja. Moje odczucia są takie, że ona jest dokładnie taka, jak pokazuje się w mediach. Ale to nie jest zarzut. Ona jest po prostu autentyczna- przyznał Darek.