Doda ma nową miłość? Wiele na to wskazuje! Gwiazda kilka tygodni temu wyjechała do USA na koncerty. I z tego co pokazywała na Instagramie, był to bardzo udany i luksusowy wyjazd. Ale udany był pod jeszcze jednym względem - znajomi Dody mówią, że znalazła tam nową miłość! Wokalistka pochwaliła się na Facebooku zdjęciem z pewnym przystojnym Amerykaninem. Fani Dody już przezwali go "Tarzan". Doda jest zakochana? Znalazła nową miłość? Doda właśnie wraca do Polski, dlatego musiała pożegnać się ze swoim przystojniakiem. Jak udało nam się dowiedzieć, przyjaciel Dody to amerykański milioner, a gwiazda zna go już od dwóch lat. Gdzie mogła go ponownie spotkać? Artystka zaprzyjaźniła się z jedną z uczestniczek programu "Żony Hollywood" Heleną Deeds i odwiedziła ją w domu. Potem często się widywały na przyjęciach, a tam podobno takich mężczyzn nie brakuje. Jak Wam się podoba? Fani Dody już ją namawiają, by zabrała go do Polski. Taka ładna z nich para... Zobacz także: Seksowna Doda jako gwiazda "Słonecznego patrolu"! Wygląda lepiej niż Pamela Anderson? Doda w Ameryce nie tylko koncertuje, ale też robi zakupy. Doda czuje się w Ameryce bardzo dobrze, czy uciekłaby z Polski do USA dla miłości?