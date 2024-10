Conan Kaźmierski jest w żałobie. Opublikował w sieci przepełniony smutkiem wpis, w którym opowiedział o swojej stracie.

Internauci nie szczędzą mu wsparcia.

Conan Kaźmierski w żałobie

Conan Kaźmierski zdobył popularność dzięki udziałowi w "Królowych życia", gdzie występował u boku Dagmary Kaźmierskiej. Ostatnie miesiące nie były łatwe dla całej rodziny Kaźmierskich, wszystko przez kryminalną przeszłość Dagmary, która kolejny raz dała o sobie znać. Mimo skandalu, jaki wywołała przeszłość Dagmary Kaźmierskiej, jej syn nie usunął się z mediów. Dziś opublikował w sieci poruszający wpis. Conan Kaźmierski stracił bliską sobie osobę - nie żyje jego wychowawczyni z bursy, z którą się zżył przed laty:

Dziś odbył się pogrzeb mojej ukochanej wychowawczyni z bursy, zawsze pomocnej i oddanej..

To nie jedyne wydarzenie, które wprawiło Conana Kaźmierskiego w zadumę i przemyślenia na temat życia i bliskich. Tego dnia zmarła również jego ukochana babcia, którą dziś postanowił wspomnieć:

Tego dnia również odeszła moja prababcia - kochająca i zawsze uśmiechnięta

Na koniec dodał:

Szanujcie i kochajcie bliskich, bo nie wiemy kiedy nas opuszczą

Internauci poruszeni smutnymi wydarzeniu w życiu syna Dagmary Kaźmierskiej, nie szczędzą mu słów pokrzepienia:

Spieszmy się kochać ludzi... Wyrazy współczucia

Wyrazy współczucia

Bardzo współczuję

Przykro mi Conanku - pisali internauci pod jego wpisem na Instagramie.

Instagram/Conanbestia

Ostatnie tygodnie nie były łatwe dla Conana Kaźmierskiego i całej jego rodziny. Jako mieszkańcy Kłodzka walczyli z wielką wodą, która zrujnowała nie tylko ich miasto ale także wiele innych terenów południowo-zachodniej Polski. Conan Kaźmierski włączył się w pomoc powodzianom. Podczas krytycznych dni oferował pomoc, tym, którzy tego potrzebowali. Syn Dagmary Kaźmierskiej informował, jak wygląda sytuacja jego rodziny ale także innych poszkodowanych. Nagłaśniał zbiórki i zachęcał do pomocy potrzebującym. Internauci bardzo docenili jego zaangażowanie.

Sytuację w Kotlinie Kłodzkiej relacjonowała również Anna Bardowska z "Rolnik szuka żony". To jej rodzinne strony. Gwiazda TVP mocno przeżywała sytuację bliskich, jednak była przepełniona wdzięcznością, że wszyscy są cali i zdrowi. W najbliższych miesiącach będą zajmować się remontem domu ukochanej babci, czym również dzielą się ze swoimi obserwatorami. Anna i Grzegorz Bardowscy z "Rolnik szuka żony" także wykorzystywali swoje zasięgi by pomagać tym, którzy tego potrzebują. W pomoc w porządkowaniu zniszczeń, które spowodowała powódź zaangażowała się nawet Doda, która pojechała na Opolszczyznę by pomóc w sprzątaniu zniszczonych domów.

