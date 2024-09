Kilka dni temu zmarł długoletni partner Majki Jeżowskiej - Dariusz Staśkiewicz. Bliscy mężczyzny zamieszczali wpisy na swoje social media i dziękowali mu za dobre serce i optymizm. Tym razem do sieci trafił długi post Katarzyny Skrzyneckiej, która pełna wzruszenia pożegnała swojego przyjaciela.

17 września media obiegła tragiczna informacja, że nie żyje Dariusz Staśkiewicz, czyli partner Majki Jeżowskiej, z którym spędziła 21 lat swojego życia. Mimo że para rozstała się ponad 10 lat temu, wokalistka nie kryła swojego bólu i żalu. Dariusz Staśkiewicz był również bliski sercu Piotra Gąsowskiego, który pożegnał przyjaciela pięknymi słowami:

Odszedłeś tak cichutko, bez histerii, po swojemu… nie zdążyłem się z Tobą pożegnać, spóźniłem się o parę godzin, ale wiem, że usnąłeś spokojnie, otoczony miłością. I już nie cierpisz… Teraz my cierpimy i nie możemy się pogodzić z tym, że Cię już z nami nie ma! Bardzo Cię, Żuku, kochamy i bardzo będziemy za Tobą tęsknić! Wspieramy i przytulamy całą Twoją Rodzinę. Wszystkim należą się słowa współczucia! To dowód na to, jak bardzo byłeś dla nas ważny i nam, wszystkim potrzebny! Dziękuję Ci Darek, najpiękniej jak umiem za to, że Ciebie miałem tyle lat… Żegnaj mój Przyjacielu. I już o nic się nie martw. Twój Gąs i Twoi Przyjaciele

- czytamy na profilu Piotra.