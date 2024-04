Conan Kaźmierski już od paru lat pojawia się w programach telewizyjnych u boku swojej mamy, Dagmary Kaźmierskiej. 22-letni student medycyny cieszy się coraz większą popularnością (na samym Instagramie śledzi go niemal ćwierć miliona fanów), a niemal wszyscy zastanawiają się, dlaczego tak oryginalnie się nazywa! Dagmara Kaźmierska już jakiś czas temu wyjawiła prawdę na ten temat - okazuje się, że nie ma z tym... nic wspólnego.

Dlaczego syn Kaźmierskiej ma na imię Conan?

Conan Kaźmierski jest owocem miłości Dagmary Kaźmierskiej z byłym mężem, Pawłem Kaźmierskim, z którym była związana ponad 22 lata. Historia ich miłości to gotowy scenariusz na film - w głównej mierze sensacyjny! Życie rodziców Conana było wyjątkowo burzliwe, wystarczy przypomnieć m.in. to, że Dagmara i Paweł Kaźmierscy wzięli ślub w... areszcie. Dzieciństwo syna pary nie należało więc do najłatwiejszych.

Kiedy o Kaźmierskich zrobiło się głośno (za sprawą programu "Królowe życia" w TTV) media zaczęły interesować się również Conanem, a przede wszystkim jego... oryginalnym imieniem. Skąd taki pomysł? Kilka lat temu Kaźmierska w programie Kuby Wojewódzkiego zdradziła prawdę - okazuje się, że nie ma z tym nic wspólnego!

Dlaczego dałaś swojemu synowi imię Conan? pytał Wojewódzki

Nie ja dałam, mój mąż dał skwitowała Kaźmierska

Skąd więc pomysł na takie imię?

To Paweł Kaźmierski, były mąż Dagmary, wymyślił dla syna imię Conan. Sama Dagmara była pewna, że urodzi... dziewczynkę! Tak zapewniali ją lekarze po każdym USG, które miała robione. Przyszła uczestniczka "Tańca z Gwiazdami" opracowywała więc imiona dla córeczki:

To nie jest wypadek przy pracy mojego męża. Miała być dziewczynka, robione było 10-krtonie USG, i ciągle była dziewczynka. Człowieku, ja byłam załamana, miała być Nefertiti, Mercedes, Kleopatra. Urodził się chłopiec, zupełnie niespodziewanie ja mówię do mojego męża, że nie mam imienia, dawaj imię Ty, miała być dziewczynka, i mąż przyszedł w nocy i mówi: Evander? A ja mówię, co będziemy Evi, Evka wołać? Dawaj jakieś inne. A mój Kaźmierski mówi: Conan! Ja bym nazwała syna Samson, przepiękne imię, albo Tytan. zdradziła w programie Wojewódzkiego Dagmara

Okazuje się, że Conan ma ostatecznie też drugie imię, jeszcze bardziej oryginalne niż to pierwsze:

No i został Conan Shingo, bo tak ma na drugie. mówi Dagmara

Co oznaczają te imiona? Jak czytamy na stronie jakieimie.pl:

Conan to męskie imię pochodzenia celtyckiego. Oznacza „mężny, mężny wojownik”. Jest to imię bardzo popularne w Irlandii i Wielkiej Brytanii.

Shingo to japońskie imię męskie, które można przetłumaczyć jako „prawdziwa wiedza” lub „prawdziwa mądrość”.

A Wam jak podobają się takie imiona?

