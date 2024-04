Conan Kaźmierski zawsze wspiera mamę na widowni "Tańca z Gwiazdami" i oboje nie ukrywają, że mają bardzo dobre relacje. W czwartek późnym wieczorem syn celebrytki postanowił zwrócić się do swoich obserwujących — miał bardzo ważną wiadomość do przekazania, a na koniec poprosił o modlitwę za swoją mamą.

Conan nagle poprosił o modlitwę za Dagmarę Kaźmierską

Dagmara Kaźmierska idzie jak burza w "Tańcu z Gwiazdami". Choć celebrytka nie może pochwalić się zbyt wielkimi umiejętnościami na parkiecie, to jednak jej fani dbają o to, żeby pojawiła się w kolejnym odcinku i wciąż wysyłają na nią SMS-y. W tym wszystkim królowa życia może liczyć na wsparcie swojego syna Conana, który w każdą niedzielę wspiera ją z widowni. Ostatnio nawet syn Dagmara Kaźmierskiej przerwał wywiad i podsumował oceny jury w "Tańcu z Gwiazdami" by, bronić honoru mamy. Teraz syn celebrytki postanowił opowiedzieć o swoim intensywnym dniu i na koniec poprosił o modlitwę za swoją mamą.

Conan Kaźmierski jest już prawdziwym influencerem, a na swoim Instagramie zgromadził ponad 200 tysięcy obserwujących. Syn celebrytki chętnie dzieli się z internautami swoim życiem codziennym i wspiera mamę w jej działaniach. Ostatnio 22-latek pochwalił się zdanym egzaminem, a potem zaskoczył nietypową prośbą.

Dobry wieczór moi kochani dzisiaj bardzo produktywny dzień. Z rana cztery godziny zajęć zakończone zaliczeniem z chorób zakaźnych, (...) no i niestety kochani zaliczenie z chorób zakaźnych dzisiaj zakończyło się oceną pięć, czyli najwyższą z możliwych, niestety drodzy hejterzy musiałem Wam to powiedzieć, a wszystkich dobrych pozdrawiam, którzy mi kibicują wiem, że trzymacie za mnie kciuki, nie trzeba kochani, wszystko jest pod kontrolą. — powiedział Conan Kaźmierski.

/Instagram @conanbestia

Na koniec swojego InstaStories syn Dagmary Kaźmierskiej postanowił przypomnieć internautom, że jutro są urodziny jego mamy. Celebryta poprosił swoich obserwujących, żeby nie tylko składali jej życzenia, ale również się za nią modlili.

Jutro Warszawa, jutro urodziny mamy, proszę składać życzenia, proszę wszystko, modlić się za mamę. Pozdrawiam — dodał Conan.

A my już teraz składamy Dagmarze Kaźmierskiej najszczersze życzenia!

