Wielki finał jedenastej edycji "Rolnik szuka żony" już za nami. W ostatnim odcinku okazało się, że tym razem program połączył dwie pary, które do dziś tworzą szczęśliwe związki. Wiadomo już, że Marcin jest z Anią, a Rafał z Dominiką. Ania i Marcin przed kamerami wyznali, że ich relacja przetrwała, a teraz okazuje się, że podczas sesji z finałowego odcinka nie szczędzili sobie czułości! Na tych kadrach widać, że połączyło ich prawdziwe uczucie.

Czułości Ani i Marcina w finale "Rolnik szuka żony". Zachwyciły mnie ich wspólne zdjęcia

Program "Rolnik szuka żony" połączył już wiele par, które do dziś tworzą szczęśliwe związki i rodziny. W jedenastej odsłonie wielkiego hitu Telewizyjnej Jedynki powstały dwie kolejne pary, a wśród nich Ania i Marcin. 37- letni rolnik postanowił odmienić swoje życie i zgłosił się do programu prowadzonego przez Martę Manowską. Marcin do swojego domu zaprosił trzy kandydatki: Roksanę, Magdalenę oraz Annę. W dniu wyboru rolnik zdecydował, że najlepiej czuje się u boku Ani i to właśnie z nią chciał spróbować stworzyć szczęśliwy związek. Dziś już wiemy, że to się udało i są razem. Marcin z "Rolnik szuka żony" chciał nawet oświadczyć się Ani w finale, ale - jak sam zdradził, nie mógł tego zrobić po tym, co powiedziała mu jego wybranka.

Już po emisji ostatniego odcinka wyszło na jaw, jak potoczyły się losy Ani i Marcina po finale "Rolnik szuka żony". Stało się wówczas jasne, że wciąż są razem i planują wspólną przyszłość.

Teraz z kolei do sieci trafiły zdjęcia z wielkiego finału jedenastej edycji "Rolnik szuka żony", a my patrzymy tylko na romantyczne kadry z Anią i Marcinem. Tylko spójrzcie na ich wspólne zdjęcia.

Gałązka/AKPA

Na zdjęciach z planu ostatniego odcinka hitu Telewizyjnej Jedynki Ania i Marcin nie szczędzą sobie czułości, a rolnik dosłownie nosi swoją wybrankę na rękach. Teraz doskonale widać, że są ze sobą naprawdę szczęśliwi, a miłość w ich związku kwitnie w najlepsze! Para przed kamerami zachowywała spokój, ale podczas wspólnej sesji zdjęciowej pozwolili sobie na nieco więcej szaleństwa. Na takie kadry czekali wszyscy fani "Rolnik szuka żony", którzy kibicowali im od samego początku.

Gałązka/AKPA

My cały czas mocno trzymamy kciuki za Anię i Marcina i mamy nadzieję, że już wkrótce zakochani ogłoszą wspaniałe wieści o zaręczynach! Oglądaliście jedenastą edycję "Rolnik szuka żony" i spodziewaliście się, że rolnik odnajdzie swoje szczęście u boku Ani?

