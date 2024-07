Przed nami czwarty odcinek "Tańca z gwiazdami"! Po latynoskich rytmach, które były głównym bohaterem w zeszłym tygodniu i poległa na nich Małgorzata Tomaszewska-Słomina, przyszedł czas na pasodoble, quickstepa i foxtrota, z którymi zmierzy się 8 pozostałych par.

Jak gwiazdy trenują do Tańca z Gwiazdami?

Artur Pontek w parze z Natalią Głębocką zatańczy dzisiaj foxtrota do utworu "Dream a little dream". Mamy nagranie z jego próby!

Równie ciężko trenowali przez ostatni tydzień Cleo i Jan Kliement. Gwiazda opublikowała zdjęcie, które nie pozostawia wątpliwości - quickstep nie należy do łatwych tańców! Dosłownie padła!

Po treningu jesteśmy wykończeni. Jak nie wypluje jutro płuc na parkiecie to będzie cud. Quickstep wykańcza... - napisała na swoim Facebooku Cleo.

Posted by CLEO on 1 października 2015

Owiany tajemnicą jest występ Patryka Pniewskiego, który zapowiedział, że jego taniec będzie "niezwykły". Jak myślicie, co aktor zaprezentuje dzisiejszego wieczoru? Bo jest bardzo tajemniczy!

Nie możemy się już doczekać piątku! W nadchodzącym odcinku zatańczymy nietypowy taniec do super utworu muzycznego.

Posted by Walerija Żurawlewa on 30 września 2015

Okazuje się, że intensywne treningi nie tylko przynoszą zamierzone efekty, ale też... zbliżają ludzi! Najlepszym tego przykładem jest Rafał Mohr, który pochwalił się jak odpoczywa po treningach z Niną Tyrką.

A czym zaskoczą dzisiaj Małgorzata Pieńkowska i Stefano Terrazzino? Niech Was nie zwiedzie ta bollywoodzka stylizacja!

Tworzymy choreografie i nie będzie to Bollywood!

Posted by Stefano Terrazzino on 27 września 2015

Agnieszka Kaczorowska z kolei łączyła swój świat z Łukaszem Kadziewiczem! Jak? Zobaczcie na zdjęciu :)

Gdy dwa inne światy łączą się w jedną drużynę... Jutro w @tvpolsat ???? @tanieczgwiazdami #tzg #dwts Foto @marcintumasz #para10 Zdjęcie zamieszczone przez użytkownika Agnieszka Kaczorowska (@agakaczor) 1 Paź, 2015 o 10:13 PDT

Fani "Tańca z Gwiazdami" poznają w dzisiejszym odcinku rodzinne strony uczestników. Gwiazdy pokażą swoje domy i bliskich.