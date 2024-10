Klamka zapadła! Produkcja "Tańca z Gwiazdami" nagle poinformowała fanów, co stanie się w nadchodzącym odcinku show. Taka sytuacja miała miejsce dosłownie kilka razy w przeciągu 19. lat trwania programu. Pary już mogą zacząć drżeć o swój los, a fani muszą wysyłać jeszcze więcej smsów na swoich ulubieńców. Sprawdźcie szczegóły!

Program "Taniec z Gwiazdami" ma swoich zwolenników od wielu lat. Ubiegła edycja pokazała, że widzowie kochają ten format, a wyniki oglądalności były niebotycznie wysokie. Tegoroczna, 15. edycja show również zaskakuje, a fani w każdą niedzielę odpalają Polsat i kibicują swoim ulubieńcom. Za nami trzeci odcinek, w którym pożegnali się z programem Michał Meyer i Klaudia Rąba, a na polu gry pozostało 10 par. Biorąc pod uwagę, że w finale ponownie zobaczymy trzy pary emocje miały rosnąć stopniowo, jednak teraz okazuje się, że produkcja zagwarantowała zarówno widzom, jak i uczestnikom istny rollercoaster i w czwartek z samego rana zaskoczyła decyzją w sprawie niedzielnej odsłony "Tańca z Gwiazdami".

Okazuje się, że produkcja podjęła decyzję i w czwartym odcinku "Tańca z Gwiazdami" z programu odpadną dwie pary! Takich sytuacji w historii programu było naprawdę niewiele:

Fani są zaskoczeni takim obrotem spraw i deklarują wzmożone głosowanie na ulubieńców!

Apeluje o to aby @filiplato i @juliazugaj zostali trzymam za was kciuki mocno

No i po co tak kombinować ? Nie można było zrobić więcej odcinków ? Bez sensu, aż nie chce się oglądać

Skąd taka decyzja produkcji? Zobaczcie poniżej!

Los Majki Jeżowskiej w programie "Taniec z Gwiazdami" jest niepewny i tym samym- zagrożony. Wszystko za sprawą jej rozległej kontuzji kolana oraz kostki, o której poinformowała po trzecim odcinku show. Wówczas na jej Instagram wskoczył długi wpis, a fani byli przerażeni, że wokalistka zrezygnuje z dalszego udziału w show!

Dzisiaj okazało się, że do lewej rany długiej na 12 cm wdarło się zakażenie i sprawa jest poważna i bolesna. W takiej sytuacji lekarz zaleca zdarcie martwej tkanki, dokładne czyszczenie rany i tydzień unieruchomienia zakażonej nogi. Ale to oznaczałoby koniec mojej przygody z tańcem. To nie są żarty. Nie wiem, co robić… trzymajcie kciuki, żeby silny antybiotyk, który przyjmuję powstrzymał zakażenie

- napisała wówczas Majka Jeżowska.