Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś już od kilku lat tworzą zgraną parę. Fani uwielbiają śledzić ich losy za pośrednictwem mediów społecznościowych i właśnie na instagramowych profilach zakochanych pojawiła się radosna nowina. Okazało się, że znana aktorka i jej ukochany właśnie dziś, 29 listopada, świętują swoją pierwszą rocznicę ślubu. Z tej okazji pochwalili się wyjątkowym nagraniem.

Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś świętują pierwszą rocznicę ślubu

Agnieszka Włodarczyk to jedna z najpopularniejszych polskich aktorek, a Robert Karaś to utytułowany sportowiec. Choć pochodzą z dwóch kompletnie różnych światów, to jednak jak widać, przeciwieństwa się przyciągają i już od lat Włodarczyk i Karaś są w szczęśliwym związku. O tym, że zostali parą, dowiedzieliśmy się w 2020 roku.

Tak Agnieszka Włodarczyk pisała w swoim sylwestrowym poście podsumowującym 2020 rok o uczuciu, które połączyło ją z Robertem Karasiem.

Kiedy pogodziłam się z tym, jak wygląda moje życie, ono postanowiło odmienić się o 180 stopni.Tak...w pandemii, w tym całym piekle, nagle zaświeciło słońce, które świeci dla mnie od tamtego momentu cały czas. Nie wiem, co bym zrobiła bez Niego i dokąd zmierzałoby moje życie, ale dzięki Bogu już nie muszę się nad tym zastanawiać. To był rok ogromnych zmian, prawdziwa rewolucja pod każdym względem.Jestem za niego wdzięczna. Życzę Wam zdrowia oraz ogromu miłości i wytrwałości w poszukiwaniu szczęścia. Warto czekać - pisała Agnieszka Włodarczyk pod koniec 2020 roku

Rok później Agnieszka Włodarczyk i Robert Karaś powitali na świecie swojego synka. Milan przyszedł na świat dokładnie 7 lipca 2021 roku. Z kolei 29 listopada 2023 roku para postanowiła sformalizować swój związek. Zakochani wzięli ślub w Dubaju i chętnie dzielili się swoim szczęściem w sieci.

Teraz zaś przyszedł czas na świętowanie pierwszej rocznicy ślubu! Radosne wieści o tym, że właśnie mija rok od tego pięknego wydarzenia, pojawiły się na instagramowych profilach Agnieszki Włodarczyk i Roberta Karasia.

Nasza pierwsza rocznica ślubu - przekazała szczęśliwa para

Zakochani zamieścili również przepiękny film z urywkami ze swojego ślubu. Pod postem szybko pojawiło się mnóstwo życzeń i ciepłych słów od fanów.

Wszystkiego, co najpiękniejsze na następne lata! Piękna z Was rodzinka

Cudnie. Dużo miłości na kolejne lata

Aga wyglądałaś jak bogini. Dużo, dużo szczęścia dla Was na kolejne lata!

Piękne. Najlepszego dla was - piszą fani

I my również dołączamy się do tych ciepłych słów i życzeń!

