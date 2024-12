Tammy Salton wraz ze swoją siostrą Amy zdecydowała się wziąć udział w programie "Siostry wielkiej wagi", gdzie zdecydowały się zawalczyć o swoje zdrowie i życie. Siostry starały się o zakwalifikowanie do operacji bariatrycznej, która pomoże im w walce z otyłością. O ile Amy udało się to dość szybko, Tammy miała spore problemy zanim otrzymała zgodę od lekarza. Dziś jest szczuplejsza o ponad 226 kg. To niesamowita metamorfoza. Jak wygląda dzisiaj "siostra wielkiej wagi"?

Tammy Salton z programu "Siostry wielkiej wagi" schudła 226 kg

W najbardziej krytycznym momencie ważyła aż 325 kg a w pewnej chwili trafiła do szpitala, gdzie lekarze walczyli o jej życie. To był przełomowy moment dla Tammy, której po dramatycznych wydarzeniach udało się wziąć w garść i zacząć pracować nad utratą kilogramów. Droga do lepszego życia nie była łatwa dla Tammy, która marzyła nie tylko o zdrowiu ale również i wielkiej miłości. Trafiała na niebezpiecznych partnerów tzw. feedersów, którzy tylko pogłębiali jej problem z wagą.

Ostatecznie Tammy Salton zamknęła się w ośrodku, w którym uczyła się nie tylko zdrowej relacji z jedzeniem ale również odchudzała. Tam poznała swojego męża, któremu jednak nie udało się wygrać z otyłością. Jego śmierć niedługo po ślubie była olbrzymim ciosem.

Po wielu latach Tammy udało się jednak zawalczyć o siebie i nie tylko zakwalifikować się do operacji bariatrycznej ale również zadbać o zdrowy tryb życia oraz aktywność fizyczną. Nie uwierzycie, jak dzisiaj wygląda.

mat. prasowe Siostry wielkiej wagi

Tammy Salton udało się zrzucić ponad 226 kg. Jej najwyższa waga osiągała aż 325 kg i zagrażała jej życiu. Dziś Tammy nie przypomina już kobiety, z początków programu "Siostry wielkiej wagi". Zdjęciami po niesamowitej metamorfozie dzieci się w mediach społecznościowych.

Internauci są pod wrażeniem metamorfozy nie tylko Tammy ale również jej siostry Amy, która również była gwiazdą programu "Siostry wielkiej wagi". Pod zdjęciami nie brakuje wyrazów uznania dla metamorfozy obu kobiet, chociaż to przemiana Tammy wywołuje większe emocje. Siostra Tammy na początku swojej drogi ważyła 180 kg.

Wyglądasz dobrze Tammy

Kiedy cała skóra zostanie usunięta, będzie wyglądać uroczo

Wyglądacie super, jestem dumna z Was obu

Dobrze sobie radzisz, piękna królowo nie jest łatwo schudnąć ale też nie niemożliwe idzie ci świetnie, trzymaj tak

O mój Boże, tyle schudłaś

Trzeba przyznać, że przemiana Tammy Salton jest ogromna. Fani programu "Siostry wielkiej wagi" nieustannie trzymają kciuki za jej metamorfozę i nawyki, które pozwolą jej pozostać zdrową i samodzielną.

Z kolei w Polsce popularnością cieszy się program "Kanapowczynie", gdzie Polki zmagające się z nadwagą próbują odmieniać swoje życia dzięki zdrowiej diecie i nawykom a także aktywności fizycznej. Metamorfozy uczestniczek są niesamowite. Niedawno nowe zdjęcia Anety z "Kanapowczyń" zrobiły furorę w sieci.

