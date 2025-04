Tego jeszcze nie było! Podczas wspólnej pracy w gospodarstwie Gienka i Andrzeja z "Rolników. Podlasie" doszło do spięcia. Andrzej z Plutycz mocno zdenerwował się po tym, co zrobił jego ojciec, ale atmosfera już wcześniej była ciężka i wiadomo było, że konflikt wisi w powietrzu. Co tam się wydarzyło?

Awantura w Plutyczach! Andrzej z „Rolników” nie wytrzymał

„Rolnicy. Podlasie” to serial dokumentalny emitowany na antenie Fokus TV, który pokazuje prawdziwe życie gospodarzy z północno-wschodniej Polski. Andrzej i jego rodzina z Plutycz to jedni z najbardziej rozpoznawalnych uczestników programu. Ostatnio w programie nie brakowało emocji! Sezon wiosenny oznacza dla rolników z programu „Rolnicy. Podlasie” czas intensywnej pracy w polu. W jednym z najnowszych odcinków widzowie byli świadkami nieprzyjemnej sytuacji w gospodarstwie Andrzeja Onopiuka w Plutyczach.

Wszystko zaczęło się od przygotowań do zasiewów. Do pomocy Andrzej zaangażował brata Jarka oraz kolegę Sławka, znanego jako Jastrząb. Sielankowy początek szybko zmienił się w awanturę, kiedy Andrzej zorientował się, że jego ojciec Gienek wsypał do siewnika ziarno wymieszane z trawą. Andrzej nie mógł uwierzyć własnym oczom. Gdy zobaczył zawartość siewnika, natychmiast zareagował złością. Jego irytacja była tym większa, że sytuacja wydarzyła się tuż przed wyjazdem na pole.

Wziął śmieci narzucał. Wziął śmieci narzucał! To pomocnik mówił rozzłoszczony Andrzej z 'Rolników. Podlasie'

fot. TOMASZ RADZIK / SUPER EXPRESS

Niespodziewane napięcia w "Rolnikach. Podlasie"

Konflikt między Andrzejem a Gienkiem nie pozostał niezauważony przez innych członków ekipy. Obecni rolnicy starali się tonować emocje, ale napięcie było wyczuwalne. Choć cała sytuacja rozegrała się błyskawicznie, to widzowie od razu zauważyli, jak silne emocje targały Andrzejem. Relacja ojca i syna, choć zwykle pełna humoru i współpracy, tym razem została wystawiona na ciężką próbę.

Fani "Rolników. Podlasie" z niecierpliwością czekają na kolejne sceny z życia uczestników, a ogromne emocje nieustannie budzą losy Andrzeja, Gienka i reszty ekipy z Plutycz. Jak wiadomo, u nich nigdy nie jest nudno. Oglądacie nowe odcinki?

