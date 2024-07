Arek ARO Kłusowski był uczestnikiem trzeciej edycji "The Voice of Poland". Choć nie wygrał programu, jego kariera powoli nabiera rozpędu, a sam wokalistka cieszy się coraz większa popularnością. Ostatnio wydał nowy teledysk, który robi furorę w Internecie. Przypomnijmy: Mocny debiut finalisty "The Voice". Tak odważnie już dawno nie było

Dziś muzyk wystąpi jako gość specjalny show, gdzie premierowo wykona swój najnowszy singiel. Wraz z nim na scenie pojawi się juror programu, Baron, który zagra na gitarze. Z prób do występu możemy wywnioskować, że będzie to naprawdę energetyczny występ. Młody wokalista ma zaś wrażenie, że jest go teraz zdecydowanie za dużo:

Bardzo serdeczne zapraszamy już w sobotę do The Voice. Znowu jestem ja, ale niektórzy mają przesyt, no ale niestety. Zaśpiewamy nowy singiel, ale gościnnie wystąpi na gitarze Baron! - zapowiada artysta

A jak wam podoba się nowy singiel Aro?

