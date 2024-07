W TVP w dalszym ciągu trwają wielkie zmiany. Roszady pojawiły się nie tylko w programach informacyjnych, ale i rozrywkowych. W kolejnej edycji "The Voice Senior" również zobaczymy nowych trenerów, a nazwisko kolejnej gwiazdy, która w nim wystąpi, właśnie zostało ujawnione.

Znamy nazwisko kolejnej trenerki "The Voice Senior"

Jak wiadomo, w 6. edycji "The Voice Senior" nie zobaczymy już Maryli Rodowicz, Alicji Węgorzewskiej, Haliny Frąckowiak i Tomasza Szczepaniaka. Telewizja Polska zwolniła wszystkich trenerów "The Voice Senior" i zastąpiła ich nowymi gwiazdami. Robert Janowski powróci na ekrany jako prowadzący "Jaka to melodia?", ale również będziemy mogli go oglądać na fotelu trenerskim w muzycznym show dla seniorów. Na naszych ekranach ponownie zobaczymy Andrzeja Piasecznego, który miał już okazje sprawdzić się w roli trenera w pierwszej i drugiej edycji. Kto do nich dołączy? Pierwsze nazwisko trenerki jest już nam znane!

Pierwsza kobieta, która zasiądzie w gronie trenerskim "The Voice Senior" to Małgorzata Ostrowska. Wokalistka ma na swoim koncie wiele hitów takich jak "Po szklanym niebie" czy "Tak lubię być kobietą". Przez 10 lat była wokalistką rockowego zespołu "Lombard", ale od 1993 roku działa jako solowa artystka. Podobno to nie pierwszy raz kiedy produkcja programu zaproponowała jej tę posadę.

Małgosia dostawała już propozycje, ale jak dotąd miała opory. Poza tym nie pozwalały jej obowiązki zawodowe. Tym razem wszystko się zgrało i nie ma żadnych przeszkód, aby zasiadła w fotelu trenera — powiedział informator w rozmowie z Plejadą.

Został tylko ostatni wolny fotel trenerski w muzycznym show dla seniorów. Wiadomo tylko, że ma w nim zasiąść kobieta. A kto nią będzie? Zapewne dowiemy się już niebawem.

A wy kogo chcielibyście jeszcze zobaczyć w fotelu trenerskim w "The Voice Senior"?

