"The Voice Senior 4": Wielkie zmiany w nowej edycji. Show wydłużone 

TVP szykuje czwartą już edycję "The Voice Senior". Największe zainteresowanie, jak zwykle, budzi skład trenerów, w którym dojdzie do poważnych zmian. Wiadomo też, kto pojawi się na miejscu niezapomnianego Witolda Paszta, który odszedł w lutym tego roku. Poznajcie szczegóły. Tomasz Szczepanik za Witolda Paszta w "The Voice Senior" Trzecia edycja "The Voice Senior" zakończyła się zwycięstwem Krzysztofa Prusika z drużyny Witolda Paszta . Dwa tygodnie po finale show TVP w mediach pojawiła się tragiczna informacja o śmierci trenera i lidera zespołu Vox. Witold Paszt odszedł 18 lutego, w wieku 68 lat. Wielu fanów i widzów muzycznego show zastanawiało się, kto zastąpi artystę w fotelu trenera. Informacje w tej sprawie podaje Plejada.pl - w miejscu Paszta ma pojawić się Tomasz Szczepanik, lider zespołu Pectus. Ale to nie koniec zmian. Zobacz także: Jak wyglądają i czym się zajmują żony braci Szczepanik z zespołu Pectus? Jedna to znana piosenkarka Nowi trenerzy w "The Voice Senior" Jak informuje Plejada.pl w nadchodzącej edycji "The Voice Senior" najpewniej znów pojawi się Maryla Rodowicz. Niepewny jest za to udział Piotra Cugowskiego. Do grona trenerów ma zaś dołączyć... śpiewaczka operowa, Alicja Węgorzewska . Co z Alicją Majewską? Portal podaje, że artystka będzie nadal w TVP, ale w innej roli. Spodziewaliście się aż takich zmian? Wszyscy wiemy, że na Aliexpress wszystko jest tanie. Ale czy wiesz, że wykorzystując nasze kody Aliexpress , sprawisz, że będzie jeszcze tańsze? Sprawdź!