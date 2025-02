Ania, ukochana Marcina zdobyła się na wyjątkowe wyznanie. Poruszyła temat programu "Rolnik szuka żony" i tego, jak odmienił życie jej i Marcina. Opublikowała również wideo, obok którego trudno przejść obojętnie. Ma fanom coś do przekazania.

Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony" o swoim szczęściu

Ania i Marcin poznali się w ostatniej, 11. edycji "Rolnik szuka żony". Pierwsze słowa "kocham Cię" padły już na planie. Dziś z powodzeniem rozwijają swoją relację i od czasu do czasu dzielą się zdjęciami w mediach społecznościowych. Zdarza się, że widzowie dopytują o dalsze plany: kiedy ślub, kiedy dziecko. Para z uśmiechem radzi sobie z tego typu zainteresowaniem i studząc entuzjazm komentujących odpowiada, że wszystko w swoim czasie. Dziś Ania od Marcina z "Rolnik szuka żony" opublikowała nagranie ze wszystkimi rolnikami 11. edycji oraz Dominiką, na którym spacerują trzymając się za ręce i wyznała wprost:

W ubiegłym roku zaczynaliśmy swoją przygodę i nikt nie spodziewał się, że tak to się wszystko potoczy. Nowe miłości i znajomości.

Jednocześnie zachęca wszystkich, którzy jeszcze wahają się nad swoim zgłoszeniem do "Rolnika", że szanse na wysłanie swojej kandydatury są tylko do 28 lutego.

Uczestnicy 11. edycji "Rolnika" znowu razem

Ania i Marcin z "Rolnik szuka żony" opublikowali nagranie i zrobili niespodziankę wszystkim fanom programu. Nie kryjąc ekscytacji zdradzili, że przyjechali w odwiedziny do znajomych, by chwile później pochwalić się wspólnym zdjęciem z Sebastianem, Agatą, Wiktorią oraz Rafałem i Dominiką. Fani byli zachwyceni, że widzą cały skład znowu razem:

Wspaniale, że macie taki dobry kontakt

Miło widzieć że tak często się spotykacie

Szczegóły 12. edycji "Rolnik szuka żony"

Trwa nabór uczestników do 12. edycji programu „Rolnik szuka żony”. Osoby prowadzące gospodarstwa rolne oraz związane z innymi sektorami gospodarki wiejskiej, takimi jak hodowla, pszczelarstwo, rybołówstwo, pasterstwo czy sadownictwo, mogą przesyłać swoje zgłoszenia do 28 lutego 2025 roku. To istotna zmiana w porównaniu z poprzednimi edycjami, gdyż teraz program otwiera się na szersze grono uczestników związanych z różnymi aspektami życia na wsi. Aby zgłosić swój udział, należy wypełnić formularz dostępny na oficjalnej stronie programu „Rolnik szuka żony”. Produkcja zachęca wszystkie osoby pragnące znaleźć swoją drugą połówkę do skorzystania z tej okazji. Zerowy odcinek 12. edycji "Rolnik szuka żony" prawdopodobnie zostanie wyemitowany już w Wielkanoc. To właśnie wtedy widzowie mają szansę po raz pierwszy zobaczyć sylwetki nowych rolników i zdecydować, czy chcą dać szansę miłości i wysłać swój list.

