To jeszcze nie koniec spięcia Magdaleny i Marcina w finale 11. edycji "Rolnik szuka żony"? Wygląda na to, że sytuacja wcale nie jest tak błaha i zwykłe nieporozumienia na grillu urosło do rangi dużego problemu. Co więcej, w komentarzach pojawiają się sugestie od internautów, że Marcin jeszcze nie zapomniał o Magdzie, dlatego tak emocjonalnie zareagował i był wyraźnie zdenerwowany w finałowym odcinku. Mocny wpis, który właśnie udostępniła Magda tylko podgrzewa atmosferę!

Magda z "Rolnik szuka żony" udostępniła wymowny wpis na temat Marcina

Marcin w 11. edycji "Rolnik szuka żony" nie ukrywał, że w swoim gospodarstwie gościł naprawdę piękne i wartościowe dziewczyny, dlatego wielokrotnie podkreślał, że wybór był naprawdę bardzo trudny. To, co zdarzyło się podczas grilla sprawiło, że ostatecznie zdecydował się wybrać Anię, a tymczasem Magda nie ukrywała, że czuje ulgę po tej decyzji i bez żalu opuściła rodzinny dom rolnika. Podczas wielkiego finału Marta Manowska zapytała o słynnego już grilla i Magda nie ukrywała, że nie czuła się tam komfortowo i widziała, że cała uwaga jest skupiona na Ani i to ona odpowiada na każde pytanie bliskich Marcina. Magda zrobiła aferę Marcinowi w finale "Rolnika", a ich emocjonalna rozmowa podzieliła fanów programu. Teraz Magda udostępniła na swoim instagramowym koncie wpis internautki, która komentuje wydarzenia z ostatniego odcinka "Rolnik szuka żony":

Ania generalnie fajna dziewczyna, ale widać było, że to między Magdą a Marcinem była chemia, była iskra. (...) W finale Magda odpowiada na pytanie Manowskiej o sytuację z grilla i próbuje się wytłumaczyć, to dostaje jak obuchem w głowę tekstem, że zachowuje się jak mała dziewczynka. Po co on jej dowala? napisała jedna z internautek

Magda podpisuje się pod tymi słowami i dodaje wprost:

Lepiej sama bym tego nie ujęła napisała Magda.

To jeszcze nie wszystko!

W dalszej części wpisu udostępnionego przez byłą kandydatkę rolnika internautka komentuje też, dlaczego jej zdaniem Magda w finale powiedziała, że odmówiłaby Marcinowi, gdyby to ją wybrał, chociaż wcześniej mówiła dokładnie odwrotnie. Z jej wpisu wygląda na to, że była kandydatka rolnika chciała dowiedzieć się, czy Marcin jest pewien swojego wyboru i nic już do niej nie czuje:

Rozumiem też zabieg, który zrobiła Magda, mówiąc Marcinowi, że już by go nie chciała - gdyby był na Magdę obojętny (jak Rafał na inne kandydatki) to by to po nim spłynęło. A taki zabieg to mówienie 'sprawdzam; - i Marcin, i wszyscy dookoła mają szansę zobaczyć jak Marcin na te słowa zareaguje, a przez to coś sobie uświadomić (pamiętacie np. w serialu Friends jak Phebe mówi Rachel, że ta nie jest w ciąży?) Takie zabiegi słowne są też często używane też np. w korporacjach, przy negocjacjach. dodaje internautka.

Spodziewaliście się takiego obrotu spraw? Myślicie, że Magda z "Rolnik szuka żony" jeszcze zabierze głos w sprawie swojej rozmowy z Anią i Marcinem w finale programu?

Byliście zaskoczeni wydarzeniami w ostatnim odcinku hitu TVP? Przypominamy, że Ania i Rafał finał "Rolnika" oglądali wspólnie, tuląc się do siebie.