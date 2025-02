Ania wzięła udział w 11. edycji "Rolnik szuka żony" i to właśnie w programie poznała Marcina. Para zdecydowała się stworzyć relację i po programie postanowili kontynuować swój związek, jednak wielokrotnie podkreślali, że mnie zamierzają się spieszyć i dają sobie czas na to, aby to, co jest między nimi, rozwijało się w naturalnym tempie. Ostatnio Ania relacjonowała w mediach społecznościowych z gospodarstwa Marcina i wybrała się na samotny spacer, a teraz poszła do kina na komedię romantyczną - też sama! To z pewnością nie uciszy spekulacji na temat kryzysu w ich związku.

Ania z "Rolnik szuka żony" wybrała się do kina, ale nie ma z nią Marcina

Ania z "Rolnik szuka żony" napisała list do Marcina i szybko okazało się, że choć rolnik długo się wahał, to ostatecznie wybrał właśnie ją. Para początkowo spotykała się co jakiś czas, ale wygląda na to, że teraz Ania pomieszkuje już u Marcina i w ostatnich relacjach widać, że spędza sporo czasu w jego gospodarstwie. Mają czas na wspólny relaks czy wyjścia we dwoje? Okazuje się, że Ania ostatnio była na spacerze sama, podczas gdy Marcin musiał wykonywać swoje obowiązki, ale jeszcze bardziej zaskakuje fakt, że wybrała się bez partnera do kina. Marcin nie lubi komedii romantycznych?

Dużo z Was polecało i miałam zaopatrzyć się w chusteczki, więc jestem przygotowana! napisała Ania z 'Rolnika'

A jak Anna z "Rolnik szuka żony" podsumowała najnowszą część przygód Bridget Jones? Okazuje się, że film bardzo jej się spodobał i nie ukrywa, że zdecydowanie warto go obejrzeć, szczególnie jeśli ktoś jest fanką Bridget tak jak ona!

Ja była w kinie na Bridget i uważam, że fajny. Także polecam. Inna zupełnie jest ta część niż do tej pory. Trochę wzruszający, taki refleksyjny, jest też trochę śmiechu. (...) Warto pójść i zobaczyć. przyznała otwarcie Ania z 'Rolnik szuka żony'

Relacja Ani i Marcina z "Rolnik szuka żony"

Ania i Marcin, uczestnicy 11. edycji programu "Rolnik szuka żony", od momentu zakończenia show kontynuują swoją relację, która rozwija się pomyślnie. Mimo pojawiających się plotek o rzekomym kryzysie para regularnie dzieli się wspólnymi chwilami w mediach społecznościowych, co świadczy o ich silnym związku. Niedawno Ania i Marcin uczestniczyli w spotkaniu z innymi uczestnikami 11. edycji programu, w tym z Dominiką, Rafałem, Wiktorią, Agatą i Sebastianem. Spotkanie to pokazuje, że nie tylko ich związek kwitnie, ale także utrzymują bliskie relacje z pozostałymi uczestnikami programu.

Ania, odpowiadając na pytania fanów, zdementowała plotki o rozstaniu, podkreślając, że ich życie to nie "love story" z bajki, ale prawdziwa relacja z jej wzlotami i upadkami. Zaznaczyła również, że skupiają się na sobie, a nie na oczekiwaniach innych.

Marcin i Ania planują wspólną przyszłość, choć nie określili jeszcze konkretnych dat dotyczących ślubu czy wspólnego zamieszkania. Oboje cieszą się każdą chwilą spędzoną razem i podchodzą do swojej relacji z rozwagą.

