Ania Lewandowska stara się unikać afer, ale tym razem znalazła się w samym jej epicentrum i, co ciekawe, sama do niej doprowadziła. Tuż przed niedzielnym meczem Polski uderzyła swoim autem w inny samochód! Jej mina mówiła wszystko! Mamy zdjęcia.

Ania Lewandowska miała stłuczkę

Aktualny czas jest dla Lewandowskich naprawdę intensywny. Ania stara się realizować swoje zobowiązania zawodowe oraz pasje, jednak obecnie to zapewne głównie na jej głowie spoczywa opieka nad córeczkami, ponieważ Robert w pocie czoła przygotowuje się do kolejnych meczy Polski. Tuż przed niedzielnym spotkaniem z Holandią, trenerka udała się do Polski, a dokładniej do Warszawy.

Chociaż jej relacja ze stolicy była dość oszczędna, nieco więcej kadrów uchwycili paparazzi, niestety, dokumentując przy tym nieciekawą sytuację. Ania Lewandowska najadła się sporo stresu, ponieważ spowodowała stłuczkę! Wyjeżdżając akurat swoim autem z parkingu... uderzyła w inny samochód! Na jej twarzy natychmiast pojawiło się wyraźne niezadowolenie, a fotoreporterom udało się uchwycić, jak ta zirytowana krzyczała coś przez okno i wymachiwała przy tym ręką.

Już po chwili podszedł do niej poszkodowany kierowca, który zdawał się być w nieco lepszym humorze. Ochroniarze Ani opuścili jej luksusowy Mercedes, by oszacować straty, natomiast ona sama nawet na moment nie wyszła na zewnątrz. Jak się jednak okazało, zniszczenia nie były duże, a sprawę udało się rozwiązać bez wzywania policji.

To nie jedyny stresujący moment w życiu trenerki w ostatnich dniach, ponieważ przy okazji niedzielnego meczu naszej reprezentacji, internautka wbiła Ani szpilę! Ta, choć nie ma tego w zwyczaju, prędko odpowiedziała!

Myślicie, że Robert Lewandowski był zły na żonę za stłuczkę?

