Ostatnimi czasy w życiu Lewandowskich dzieje się naprawdę sporo. Robert prężnie rozwija skrzydła w Barcelonie, a Ania dopiero co wkroczyła na hiszpański rynek, otwierając swoje własne studio fitness. Oprócz tego małżonkowie skupiają się na wychowaniu córeczek, które są całym ich światem. Teraz dotarły do nas cudowne wieści, którymi podzieliła się Anna Lewandowska podczas meczu męża. W komentarzach lawina gratulacji.

Ucieszyła mnie nowina Ani Lewandowskiej

Są małżeństwem od 2013 roku, a owocem ich miłości są dziś dwie córeczki - Klara i Laura. Ania i Robert Lewandowscy tworzą szczęśliwy i zgrany związek, który stał się inspiracją dla wielu. Oboje też sukcesywnie rozwijają swoje kariery - on jako znakomity piłkarz, a ona jako bizneswoman, właścicielka kilku firm. Trenerka ciężko pracowała na to, by w końcu przestać być kojarzoną wyłącznie jako "żona Roberta Lewandowskiego" i niewątpliwie jej się to udało.

Posiada własny catering dietetyczny, aplikację z ćwiczeniami, markę kosmetyczną, a ostatnio w Barcelonie otworzyła klub fitness. Już chwilę później Ania Lewandowska zaniepokoiła wszystkich najnowszymi wieściami w sprawie swojego zdrowia, przyznając, że będzie musiała przejść operację, które na pewien czas wymusi na niej przerwę w treningach. Nie kryła rozżalenia z tego powodu, ale na szczęście, teraz 36-latka znów ma powód do świętowania.

Anna i Robert Lewandowscy instagram.com/annalewandowska

26 listopada Robert wyszedł na murawę w barwach Barcelony, by zagrać mecz z francuskim Brestem w meczu 5. kolejki Ligi Mistrzów. Już w 10. minucie wykorzystał rzut karny i zdobył kolejnego gola w tym sezonie, który odbił się szczególnie szerokim echem, ponieważ, było to już 100. trafienie w Lidze Mistrzów, a tym samym "Lewy" przeszedł do historii europejskiej piłki! Ania była oczywiście ze wszystkim na bieżąco, dlatego jeszcze w trakcie trwania meczu poinformowała na InstaStory o triumfie ukochanego.

W środę natomiast, już z samego rana, opublikowała zdjęcie Roberta z piłką, podkreślając, że udało mu się wczorajszym wieczorem ustrzelić również 101. gol:

W Lidze Mistrzów jesteś rakietą

W komentarzach zaroiło się od komentarzy i ciepłych słów. Internauci wyrazili ogromny podziw nad osiągnięciami Roberta Lewandowskiego i przyznali, że jego determinacja jest inspiracją dla wielu. Szybko stało się jasne, że nie tylko Ania Lewandowska jest z niego dumna.

Mega, gratulacje... rakieta nie do zatrzymania

Największa motywacja i przykład do nie poddawania się! Po prostu DUMA

Piękny karny! Gratulacje dla Roberta

Jesteśmy ogromnie dumni z Roberta!

Pan Robert jest wielki!

Strzelenie 100. i 101. gola podczas jednego meczu to historyczny moment w piłce nożnej i niewątpliwie jeden z ważniejszych momentów w życiu "Lewego". Cieszymy się ze sportowych osiągnięć Roberta Lewandowskiego i nie możemy się doczekać kolejnych!

