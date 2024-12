Piękniej nie mogli tego podsumować. Ania i Marcin z "Rolnika" mnie rozczulili

37-letni rolnik Marcin, zgłosił się do show "Rolnik szuka żony", aby znaleźć drugą połówkę. Przez kilka tygodni widzowie mocno mu kibicowali, a sam rolnik miał twardy orzech do zgryzienia, bowiem spodobały mu się dwie panie- Ania i Magda. Ostatecznie mężczyzna stwierdził, że bliżej jest mu do tej pierwszej. Mieliśmy okazję porozmawiać z Anią i Marcinem - przed naszą kamerą zdradzili, jak rozwija się ich relacja! A co dokładnie powiedzieli? Ich słowa mnie wzruszyły.