Agnieszka Łyczakowska i Wojciech Janik dali się poznać za sprawą 4. edycji show "Ślub od pierwszego wejrzenia". To właśnie ekspertki dobrały ich w parę i jak się okazało ta decyzja była "strzałem w dziesiątkę". Para nadal jest za sobą w związku, a także doczekała się córeczki Tosi, która jest dla nich oczkiem w głowie. W rozmowie z nami Agnieszka otworzyła się na temat powiększenia rodziny i podzieliła się swoją trudną historią.

Program "Ślub od pierwszego wejrzenia" polega na tym, że wśród osób, które zgłoszą się do programu, ekspertki w każdej edycji wybierają sześcioro uczestników, które tworzą w pary. Bohaterowie poznają się dopiero w urzędzie stanu cywilnego, gdy wstępują w związek małżeński. Agnieszka i Wojtek tym sposobem zostali dobrani w parę i przed kamerami wypowiedzieli słowa przysięgi. Pomiędzy nimi od razu zaiskrzyło, a ich miłość rozkwitała na oczach tysięcy widzów. Po programie zakochani postanowili kontynuować swój związek, a także założyć rodzinę.

Droga do rodzicielstwa jednak nie była łatwa. Agnieszka kilka razy poroniła i dopiero za piątym razem udało jej się donosić ciążę. W rozmowie z nami Łyczakowska przyznała, że razem z Wojtkiem planują rodzeństwo dla Tosi, lecz chcą dobrze wszystko zaplanować, by historia się nie powtórzyła.

Planujemy, natomiast to też trzeba dobrze zaplanować (...) Dużo się u nas dzieje, nie jest to dla nas ograniczenie, ale pewnie i ja z moim organizmem, z tym jak ciężko było mi donosić wcześniejsze ciąże, podejrzewam, że muszę się do tego bardzo przygotować, żeby za chwilę nie mieć kolejnej straty, albo coś się będzie złego działo. Podjęliśmy już decyzję, ale to też trzeba kroków

- wyznała Agnieszka.