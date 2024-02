Fani "Ślubu od pierwszego wejrzenia" wiedzą, że program - w związku ze swoją kontrowersyjną formułą - ma również dość restrykcyjne zasady. Uczestnicy nie mogą bowiem zdradzać szczegółów i kulisów show przed upływem pięciu lat od zakończenia emisji edycji z udziałem danej pary. Wygląda na to, że w przypadku Agnieszki Łyczakowskiej i Wojtka Janika ten okres niedługo minie - uczestniczka hitu TVN już zapowiada niezwykle mocny materiał! Stacja ma się czego obawiać?

"Ślub od pierwszego wejrzenia" niezmiennie cieszy się ogromną popularnością, a widzowie zastanawiają się, czy pary przetrwają kontrowersyjny eksperyment. Nie bez powodu uczestnicy show mają pięcioletni zakaz ujawniania szczegółów nt. show po jego zakończeniu. Nie brakuje jednak par, które wspólnie przetrwały ten okres i mają ochotę podzielić się ze swoimi fanami detalami nt. programu.

Tak właśnie stało się w przypadku Agnieszki Łyczakowskiej i Wojtka Janika, którzy, po tym jak poznali się na planie "ŚOPW", od kilku lat tworzą szczęśliwą rodzinę. Niedawno para obchodziła piątą rocznicę ślubu, a teraz uczestniczka hitu TVN ... zapowiedziała, że podzieli się z fanami kulisami udziału w programie.

Nie mogę się doczekać, kiedy go nagram. Puentą, całą podstawą tego vloga, o tym, o czym będę opowiadała, o montażu, o tym jak był kręcony, jest to, że trzeba naprawdę oglądając telewizję, nie mieć klapek na oczach i patrzeć dookoła

Nie mogę się doczekać, kiedy go nagram. Puentą, całą podstawą tego vloga, o tym, o czym będę opowiadała, o montażu, o tym jak był kręcony, jest to, że trzeba naprawdę oglądając telewizję, nie mieć klapek na oczach i patrzeć dookoła

Uczestniczka ślubnego show wspomniała także, że w materiale ma zamiar skupić się na tym, że telewizja często zakłamuje prawdziwy obraz rzeczywistości.

Pamiętajcie, że telewizja pokaże wam tylko to, co chce wam pokazać i bardzo ukierunkowuje myślenie. Często oceniamy daną osobę. Bardzo to jest dla niej krzywdzące i chyba wiecie, o kim mówię. O kimś, kogo bardzo zniszczyli w internecie i telewizji, ale to ma swoją genezę

- dodała żona Wojtka Janika.