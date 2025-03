Kornelia i Marek to jedna z najbardziej lubianych par 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia". Po programie ich relacja rozkwitła, a fani z zaciekawieniem śledzą ich wspólne życie. Jak się okazuje, od zakończenia show zaszło w ich codzienności wiele zmian. W rozmowie z nami Marek zdecydował się podzielić swoją radosną nowiną. Przyznał, że od dawna myślał o tej zmianie, ale dopiero teraz udało mu się wprowadzić ją w życie.

Reklama

Kornelia i Marek ze “ŚOPW” dzielą się radosną nowiną. W końcu się udało

Kornelia i Marek, jedna z najbardziej lubianych par 9. edycji "Ślubu od pierwszego wejrzenia", w rozmowie z nami podzielili się niezwykle radosną nowiną. Marek po latach prób w końcu skutecznie rzucił palenie. Jak sam przyznał, była to jedna z trudniejszych decyzji w jego życiu, ale wsparcie Kornelii i silna motywacja pomogły mu wytrwać w postanowieniu. Początek tej drogi nie należał do najłatwiejszych.

Było ciężko, te parę dni (...) Wszyscy się bali do mnie podchodzić, bo byłem bardzo nerwowy - wspomina Marek.

Mimo trudności wytrwał w swoim postanowieniu i dziś cieszy się każdym kolejnym dniem bez papierosa.

Teraz w kalendarzu co chwilę stawiam sobie krzyżyk, bo kolejny dzień nie palę - dodał z dumą.

Kornelia przez cały ten czas wspierała go i motywowała do działania. A co jeszcze małżonkowie wyznali przed naszą kamerą? Tego dowiecie się, oglądając nasze wideo!

Zobacz także: