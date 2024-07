Agnieszka Twardowska piątą uczestniczką wiosennej edycji "Twoja Twarz Brzmi Znajomo"! Agnieszka była uczestniczką 5. edycji programu "The Voice of Poland". Czy zrobi karierę dzięki show Polsatu?

Kim jest Agnieszka Twardowska - nowa gwiazda TTBZ?

Agnieszka Twardowska jest studentką IV roku Edukacji Artystycznej w zakresie Sztuki Muzycznej na Uniwersytecie Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy. Śpiewa od małego! Jest laureatką wielu konkursów muzycznych, a sławę przyniósł jej program "The Voice of Poland". Swoim wykonaniem utworu „Stay With Me” z repertuaru Sama Smitha, zachwyciła m.in. Edytę Górniak czy Justynę Steczkowską, która była jej opiekunką w show.

Aktualnie Agnieszka pracuje nad swoją pierwszą płytą, którą promuje utwór „Slow Down”, do którego sama napisała słowa i skomponowała muzykę. Oficjalna premiera albumu Agnieszki zaplanowana jest na pierwszą połowę 2016 roku. Artystka chce również wystąpić na tegorocznej Eurowizji - zgłosiła już w TVP swoją kandydaturę! Czy udział w show "Twoja Twarz Brzmi Znajomo" otworzy jej drzwi do kariery? W poprzedniej edycji uczestnikiem był Michał Grobelny, również znany z "The Voice". Teraz radzi sobie coraz lepiej!

Agnieszka Twardowska w "TVOP"