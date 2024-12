Agnieszka Kotońska już od dekady jest jedną z największych gwiazd w programie "Gogglebox. Przed telewizorem". To właśnie udział w hitowym show stacji TTV dał jej przepustkę do medialnej kariery, a życie w blasku fleszy to coś, w czym celebrytka czuje się jak ryba w wodzie.

Reklama

W ostatnim czasie widzieliśmy ją jeszcze w kilku innych popularnych programach, między innymi "99 - gra o wszystko" czy "Back to school", a już od 6 stycznia 2025 roku będziemy śledzić jej zmagania w "Królowej przetrwania". Czy jednak będzie jeszcze okazja, żeby zobaczyć Agnieszkę Kotońską w kolejnym programie TVN? Gwiazda "Gogglebox" przyznaje wprost, że marzy o tym, aby wystąpić w jednym z hitowych formatów tej stacji!

Agnieszka Kotońska w kolejnym programie TVN?

Ostatnio nasz reporter miał okazję porozmawiać z Agnieszką Kotońską podczas konferencji promującej 2. sezon "Królowej przetrwania". Celebrytka ujawniła nam kilka smaczków z planu programu, ale także opowiedziała o swoim marzeniu związanym z jej telewizyjną karierą. Okazało się, że Agnieszka Kotońska marzy o tym, aby wystąpić w... "Azji Express"!

Gdzieś tam w głowie mi świta ,,Azja Express''. Mam takie właśnie marzenia, że gdzieś bym się widziała w tym formacie. Tym bardziej, że jak przeżyłam dżunglę, to myślę, że tę Azję też ogarnę za dolara. - wyznała przed naszą kamerą Agnieszka Kotońska

Z kim chciałaby przeżyć tę przygodę? Odpowiedź na to pytanie znajdziecie w naszym wideo powyżej! A cały wywiad z Agnieszką Kotońską jest dostępny na naszym kanale Youtube. Link znajdziecie poniżej!

Reklama

Zobacz także: Paulina Smaszcz zaprzyjaźniła się z Agnieszką Kotońską w "Królowej przetrwania"? "Jest moją największą funfelką"